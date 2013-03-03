افراد؛ گوش به فرمان موشهای مین یاب

یکی از مهمترین فعالیت‌های یک مرکز تحقیقات دانشگاهی در تانزانیا آموزش موش‌هایی است که مین پیدا می‌کنند. در این مرکز که از سال ۲ هزار تاسیس شده تاکنون صدها موش تحت آموزش قرار گرفته‌اند. این موش‌ها با طی کردن دوره‌های آموزشی مختلف در محوطه‌های عملیاتی به وسعت ۲۴ هکتار با هزار و پانصد مین مدفون شده زیر زمین برای شرکت در عملیات‌های ارتش آماده می‌شوند. این مین‌یاب‌های جدید که "موش‌های قهرمان" نام گرفته‌اند، پس از طی دوره آموزشی می‌توانند وارد میدان‌های مین شوند تا تیم‌های خنثی‌سازی کار خود را با دقت بسیار بیشتر انجام دهند.