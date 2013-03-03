یک پاسخ عجیب به یک اتهام بی اساس

مجله مهر: ماجرا از آن جایی شروع شد که ارگان دولت در ضمیمه «تهران » خود یک گزارش عجیب را منتشر کرد. روزنامه ایران روز گذشته تصاویری از اتاق یکی از مدیران مترو را منتشر و ادعا کرده بود که مدیران یکی از بخشهای شرکت بهرهبرداری مترو در اتاق محل کارشان جکوزی اختصاصی برای خود ساختهاند. سایت «شبکه ایران» که سایت اینترنتی وابسته به روزنامه ایران است هم نوشته بود که تصاویر موجود در این گزارش مربوط به زمان انجام عملیات ساخت جکوزی است و در حال حاضر، همزمان با شهروندانی که در واگنهای شلوغ مترو، فضایی شبیه سونای بخار را تجربه میکنند، برخی مدیران ارشد و میانی شرکت بهرهبرداری مترو لباس نوعدوستی را از تن به در کردهاند و در جکوزی اختصاصی خود، به مشکلات شهروندان تهرانی در ایستگاههای شلوغ مترو لبخند میزنند!
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جوابیه شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه به این گزارش در نوع خود جالب بود. متن پاسخ شرکت بهره برداری مترو تهران به گزارش روزنامه ایران یک خط بود: مقام معظم رهبري در جمع مردم شريف آذربايجان در 28 بهمن 91: ...تقوا، تقوا، تقوا، صبر، ميدان ندادن به احساسات سركش... ً .
این اما همه پاسخ روابط عمومی مترو به گزارش ارگان دولت نبود. دعوت حدود 20 خبرنگار و عکاس خبری به حضور درمراسمی با عنوان «پرده برداری از جکوزی اختصاصی مدیران مترو» و قراردادن بنری از گزارش روزنامه ایران دراین باره، کاری بود که روابط عمومی شرکت مترو در روز یکشنبه انجام داد. افتتاحیه ای که در آن تنها یک چشمه توالت فرنگی در محل روابط عمومی مترو مورد بهره برداری قراگرفت،
اقدامی بود که با واکنش خبرنگاران حاضر در ساختمان روابط عمومی مترو هم روبه رو شد.آن هم در حالی که محل این افتتاحیه با چند حوله حمام و دمپايي پلاستيكي سفيد رنگ تجهیز(!) شده بود و يك ميز هم براي پذيرايي ويژه خبرنگاران حاوي تي تاپ و سانديس و ميوه درنظر گرفته شده بود.
شاید بهتر بود مدیران روابط عمومی مترو به همان جوابیه کوتاه اما پرمعنا به این گزارش کذب بسنده می کردند. چرا که به نظر می رسد برگزاری مراسم افتتاح یک چشمه توالت فرنگی و پوشش خبری آن برای ادامه دادن به موضوعی که مخارج آن در هردومورد از بیت المال تامین شده است، دور ازمفهوم واژه تقوا است.
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