انصراف‌ از "لاله" ادامه خواهد داشت؟

مجله مهر- همین چند روز پیش بود که با فروکش کردن موج خبرهای حاشیهای و بیشتر اعتراضی درباره پروژه میلیاردی "لاله"، خبر رسید این پروژه تا پیش از پایان سال کلید خواهد خورد.
جالب اینکه بلافاصله مقدمات آغاز فیلمبرداری در پیست اتومبیلرانی ورزشگاه آزادی فراهم و گمانهزنی درباره ترکیب بازیگران اصلی و فرعی فیلم در رسانهها آغاز شد. بازیگرانی چون همایون ارشادی و نیکی کریمی بهعنوان بازیگران سرشناس حاضر در این پروژه معرفی شدند و نام بهاره کیانافشار بهعنوان چهرهای کمتر شناخته شده، بهعنوان بازیگر نقش اصلی این فیلم رسانهای شد.
در این میان البته قطعی شدن بازیگر نقش اصلی فیلم با واکنش عوامل مواجه و تکذیب شد. عوامل پروژه تأکید داشتند از چهرهای ناآشنا برای ایفای نقش لاله صدیق (بانوی قهرمان اتومبیلرانی ایران) بهره بگیرند.
همزمان محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان هم با حضور در پیست اتومبیلرانی ورزشگاه آزادی ضمن بازدید از روند بازسازی این مرکز ورزشی با دست اندرکاران پروژه سینمایی "لاله" دیدار کرد. وزیر ورزش و جوانان در حالی قصد حمایت از این پروژه حاشیهدار را کرد که پیش از این وزارت ارشاد با همه مخالفتهای رسانهای و رسمی، با جدیت از ساخت این پروژه حمایت کرده بود. اینگونه حمایت دولت از این فیلم سینمایی رنگ و بوی جدیتری پیدا کرد.
با وجود این شرایط بهظاهر مساعد اما ناگهام علیرضا زریندست از معتبرترین چهرههای حاضر در ترکیب عوامل این پروژه از ادامه همراهی با "لاله" انصراف داد تا باردیگر سایه حاشیهها بر متن "لاله" سنگینی کند.
زریندست که چند ماه پیش از این و درست در روزهایی که تیم تولید "لاله" بهصورت دست جمعی از ادامه همراهی با این پروژه انصراف دادند، برای همراهی با اسدالله نیکنژاد اعلام آمادگی کرده و حتي مراحل تست دوربين نيز با همکاري وی انجام شده بود، روز گذشته در گفتوگویی کرد: "به دليل عدم توافق مالي با تهيهکننده برای تمديد قرارداد در سال ۹۲ از اين پروژه کنار کشيدم."
پیش از علیرضا زریندست، امیر کریمی و تورج اصلانی دو چهرهای بودند از مدیریت فیلمبرداری این پروژه انصراف داده بودند. علیرضا سبط احمدی تهیهکننده قبلی این پروژه به همراه جمعی از عوامل تولید آن آبانماه امسال از همراهی با "لاله" انصراف داده بودند.
پروژه لاله داستان زندگی "لاله صدیق" است که از او بهعنوان قهرمان اتومبیلرانی در ایران یاد میشود. وی در رشته اتومبیلرانی در میان زنان دارای مقام اول در خاورمیانه و نفر سوم در دنیاست. با این حال این بانوی قهرمان اتومبیلرانی کشور قبلا اعلام کرده بود از جزئیات ساخت فیلمی درباره خود اطلاعی ندارد و نقشی نیز در این فیلم نخواهد داشت.
باوجود این شرایط به نظر میرسد از نگاه مسئولان سینمایی پروژه لاله بیش از هر چیز به نام اسدلله نیکنژاد گره خورده است که با وجود تغییر چندباره در تیم تولید هنوز کارگردانی این پروژه را برعهده دارد. کارنامه نیکنژاد یکی از اصلیترین محورهای انتقاد علیه این پروژه میلیاردی بودهاست.
بهرغم این حواشی نام فیلم "لاله" ابتدا به عنوان یکی از 7 فیلم فاخر در فهرست رسمی سازمان سینمایی درج شد اما بعد از چند ماه علیرضا سجادپور معاون سابق امور سینمایی اعلام کرد که این پروژه از اولویت سازمان سینمایی خارج شدهاست. بعد از انصراف زریندست هنوز خبری درباره سرانجام پروژه منتشر نشده و اما میتوان پیشبینی کرد که کلید خوردن این فیلم تا پیش از پایان سال 91 منتفی است.
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