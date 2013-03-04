مجله مهر- نماینده دائم ایران در سازمان ملل فیلم «آرگو» ساخته بنافلک را یک اثر سینمایی ضعیف توصیف کرد. به گزارش ایسنا، محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در گفتوگو با CNN اعلام کرد: «آرگو» یک فیلم ضعیف و البته توهینآمیز نسبت به مردم ایران است.
وی در اینباره گفت، اشتباهاتی که کارگردان در نمایش ایران پس از انقلاب و رفتار مردم با یکدیگر مرتکب شده، نشان میدهد سازندگان «آرگو» با فرهنگ ایران آشنا نبودهاند. خزاعی اظهار کرد: فکر میکنم تهیهکننده «آرگو» که شنیدهام سفیر صلح است، باید از ساخت چنین فیلمی شرمنده باشد.
سفیر دائم ایران در سازمان ملل همچنین گفت: میخواهم کارگردان و تهیهکننده فیلم «آرگو» را به ایران دعوت کنم، چون پس از آن آنها بابت ساخت چنین فیلم ضعیفی از ملت بزرگ ایران عذرخواهی خواهند کرد. فیلم «آرگو» به تهیهکنندگی جورج کلونی در جوایز اسکار جایزه بهترین فیلم و همچنین بهترین فیلمنامه اقتباسی و تدوین را کسب کرد.
هالیوود با اعطای جوایز گوناگون و در راس آن اسکار به «آرگو»، به واقع تلاش کرده این فیلم معمولی تا سطح آثار برتر سینما بالا بیاید؛ در حالیکه با اعطای جایزه اسکار به این فیلم سیاسی، با موج انتقادات از سوی سینماگران و منتقدانی مواجه شده که به خوبی تفاوتهای چنین فیلمی را با یک اثر تحسینشده درک میکنند.
سفیر دائم ایران در سازمان ملل همچنین گفت: میخواهم کارگردان و تهیهکننده فیلم «آرگو» را به ایران دعوت کنم، چون پس از آن آنها بابت ساخت چنین فیلم ضعیفی از ملت بزرگ ایران عذرخواهی خواهند کرد.
مجله مهر- نماینده دائم ایران در سازمان ملل فیلم «آرگو» ساخته بنافلک را یک اثر سینمایی ضعیف توصیف کرد. به گزارش ایسنا، محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در گفتوگو با CNN اعلام کرد: «آرگو» یک فیلم ضعیف و البته توهینآمیز نسبت به مردم ایران است.
نظر شما