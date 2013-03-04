مجله مهر: «فارغ التحصیل رشته تعزیه». این عنوان را شاید بتوان چندسال بعد، روی اولین دانشجوهایی گذاشت که از دانشگاه در رشته «تعزیه» فارغ التحصیل شده اند. اتفاقی که قرار است به زودی بیفتد. این را مدیر دفتر تعزیه مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید و از برنامه ریزی ها برای ایجاد این رشته دانشگاهی خبر می دهد. «حجت الاسلام رحیم جعفری» می گوید:« درهمایش تعزیه که چندی پیش به همت بنیاد علمی فرهنگی تعزیه و آئین‌های عاشورایی و با همکاری دفتر تعزیه برگزار شد و حدود 100 نفر از هنرمندان و پژوهشگران تعزیه در این همایش حضور داشتند بحث‌های خوبی شد، که می‌توان به تشکیل گروه ملی تعزیه اشاره کرد. تاکید بر ثبت و مستندسازی تعزیه و ایجاد رشته‌ای در دانشگاه‌ها با نام تعزیه از جمله مباحث بسیار خوب این ما بود.» مدیر دفتر تعزیه مرکز هنرهای نمایشی اما اشاره نکرده که رشته تعزیه از کی و با چه ظرفیتی و در کدام مقاطع تحصیلی تشکیل خواهد شد؟

رشته ای برای مدیریت اماکن مذهبی

رشته تعزیه اما تنها رشته جدید و جالب تازه تاسیس نیست. دانشگاه امام رضا(ع) امسال از داوطلبان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد رشته «مدیریت اماکن مذهبی» ثبت نام کرده است. رشته ای این طور معرفی شده است:« از جمله اهداف ارائه اين دوره، پرورش نيروي انساني متخصص و حرفه اي با دانش و مهارت هاي لازم در زمينه اداره و راهبري موثر و کارآمد سازمان هاي فرهنگي مذهبي و اماکن متبرکه يا يک بخش تخصصي از آن مي باشد.در اين جهت تلاش مي شود تا دانشجويان ضمن آشنايي با نظريه ها و مهارت هاي لازم و احاطه و تسلط بر آنها از نوآوري ها و کاربردهاي نوين و توسعه يافته ي رشته نيز آگاهي حاصل نمايد تا بدين طريق توانايي لازم جهت انجام وظايف مديريتي و پژوهش­هاي کاربردي در زمينه مديريت سازمان ها و اماکن متبرکه مذهبي را حاصل نمايد.»

از جمله عناوین دروسی که دانشجویان این رشته قرار است در طول دوره کارشناسی ارشد بخوانند این هاست:« مديريت راهبردي با رويکرد فرهنگي و مذهبي، مديريت ارتباط با زائرين، جمعيت شناسي اجتماعي و اقتصادي زائرين، آمايش اماکن متبرکه و مذهبي، آشنايي با مسائل فقهي و حقوقي وقف و مهندسي و برنامه ريزي فرهنگي»

دانشگاهی برای مداحان

اولین بار 17 آذرماه 90 بود که نائب رئیس خانه مداحان کشور، برای اولین بار خبر از تشکیل «دانشکده علوم و فنون مداحی» داد. خبری که 26 شهریورماه هم دوباره تکرر شد. این بار از زبان «علی اهی» رئیس هیئت مدیره این تشکل. آن طور که مسئولان خانه مداحان می گویند برای راه اندازی این دانشکده، کارگروه هایی تشکیل شده که با حضور اساتید دانشگاهی، صاحبان تجربه و کارشناسانی در وزارت علوم برگزار می شود. این کارگروه قرار است ریز دروس و رشته ها، اساتید و تعیین سقف تحصیلات تا مقاطع عالی را بررسی کرده و راجع به آن ها تصمیم گیری کند. آن طور که مدیر روابط عمومی خانه مداحان می گوید واحدهایی مثل مقتل، ادبیات آئینی، ردیف های آوازی، مباحث عقیدتی و ادبی شعر از جمله واحدها و رشته های درسی است که در این دانشکده تدریس خواهد شد.