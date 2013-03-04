پیامک خالی چقدر خرج برمی دارد؟

خبرگزاری «ایسنا» نوشت : زمانی که مشترکان می‌خواهند پیامکی فقط حاوی علامت ارسال کنند، اگر زبان گوشی فارسی باشد، پیامک فارسی محاسبه شده و زمانی که زبان گوشی لاتین باشد، پیامک لاتین محاسبه می‌شود.



این موضوع در پیام‌هایی که تنها حاوی اشکال هندسی هستند و پیامک خالی، نیز وجود دارد.



اما در پیامک‌هایی که حاوی عدد هستند، نیز این قانون صادق است و با توجه به زبان گوشی لاتین یا فارسی محاسبه می‌شود.



لازم است که بدانید که پیامک‌هایی که با حرف فارسی شروع شده و با لاتین ادامه دارد، فارسی محاسبه شده و پیامکی که با لاتین شروع شده و با فارسی ادامه دارد، لاتین محاسبه می‌شود.