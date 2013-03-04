پیامک خالی چقدر خرج برمی دارد؟

خبرگزاری «ایسنا» نوشت : زمانی که مشترکان میخواهند پیامکی فقط حاوی علامت ارسال کنند، اگر زبان گوشی فارسی باشد، پیامک فارسی محاسبه شده و زمانی که زبان گوشی لاتین باشد، پیامک لاتین محاسبه میشود.
این موضوع در پیامهایی که تنها حاوی اشکال هندسی هستند و پیامک خالی، نیز وجود دارد.
اما در پیامکهایی که حاوی عدد هستند، نیز این قانون صادق است و با توجه به زبان گوشی لاتین یا فارسی محاسبه میشود.
لازم است که بدانید که پیامکهایی که با حرف فارسی شروع شده و با لاتین ادامه دارد، فارسی محاسبه شده و پیامکی که با لاتین شروع شده و با فارسی ادامه دارد، لاتین محاسبه میشود.
از این به بعد وقتی می خواهید پیامک خالی ارسال کنید حتما حواس تان باشد که زبان گوشی تان فارسی باشد. چون هزینه تان کمتر می شود.
خبرگزاری «ایسنا» نوشت : زمانی که مشترکان میخواهند پیامکی فقط حاوی علامت ارسال کنند، اگر زبان گوشی فارسی باشد، پیامک فارسی محاسبه شده و زمانی که زبان گوشی لاتین باشد، پیامک لاتین محاسبه میشود.
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