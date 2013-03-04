رقابت "ققنوس" فراستی با "هفت" گبرلو؟

مجله مهر- نکته جالب درباره این برنامه تازه سینمایی این است که به احتمال قوی اجرای آن را مسعود فراستی برعهده خواهد داشت. علی سلیمانی تهیهکننده برنامه تلویزیونی «ققنوس» که در ایام سی و یکمین جشنواره فیلم فجر از شبکه چهارسیما روی آنتن میرفت و در آن به مسائل تحلیلی سینمای انقلاب میپرداخت، درباره وضعیت تولید دوباره این برنامه سینمایی به سایت سینمایی سوره گفت: بعد از پخش چند قسمت این برنامه به علت داشتن مخاطب سعی کردیم با شبکه چهار وارد مذاکره شویم تا این برنامه ادامه پیدا کند.
وی افزود: در مذاکرات اولیه قرار است بعد از عید نوروز این برنامه به صورت هفتگی روی آنتن برود و به مسائل سینمایی و بحثهای تحلیلی بپردازد. طبق برنامهریزی انجام شده به احتمال بسیار زیاد مسعود فراستی بهعنوان کارشناس ثابت در برنامه حضور خواهد داشت.
سلیمانی درباره رقابتی که بین این برنامه با برنامه سینمایی«هفت» برقرار خواهد شد، چنین گفت: ما قصد رقابتی نداریم اما از آنجا که قرار است این برنامه نیز به مسائل تحلیلی سینما بپردازد، طبیعتا رقابتی به وجود خواهد آمد.
جدایی مسعود فراستی از برنامه تلویزیونی "هفت" از نکات جالب توجه درباره این برنامه بود که برخی این جدایی را به اختلافات بهوجود آمده میان این منتقد با محمود گبرلو بهعنوان مجری و سردبیر "هفت" مرتبط دانستند. مسعود فراستی پیش از این پیشنهاد اجرای برنامه "هفت" پس از جدایی فریدون جیرانی را رد کرده بود.
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