هدایای رئیس جمهور دوباره حراج می شود

مجله مهر : رئیس سازمان بهزیستی از دومین مرحله حراج هدایای ریاست جمهوری تا پایان اسفندماه خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی با دستگاه های ذیربط، جلسه شورای ملی سالمندان ابتدای سال آینده تشکیل خواهد شد.

همایون هاشمی در حاشیه همایش سالمندان که روز دوشنبه برگزار شد، افزود: به منظور حراج هدایای ریاست جمهوری به آدرس behzisti.ir را از فردا برای ثبت نام علاقه مندان باز است و به طور حتم تا پایان اسفندماه نسبت به حراج هدایا اقدام خواهیم کرد.

وی همچنین در مورد تشکیل شورای ملی سالمندان نیز گفت: در سال جاری 3 جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های عضو در این شورا تشکیل شده است اما جلسه ای که با حضور وزرای بهداشت و تعاون باشد هنوز اجرایی نشده اما قصد داریم بر اساس هماهنگی لازم با این دو وزارتخانه در سه ماهه اول سال آینده جلسه ای نهایی را برگزار کنیم

نخستین مرحله از فروش هدایای شخصی رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی در حالی برگزار شد که ۲۰ قلم از این هدایا که ارزش ۱۱۰ میلیونی داشتند به قیمت ۳۸۰ میلیون تومان فروخته شد.



این حراجی در مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش در کرج برگزار شد که تعداد ۱۰۰ نفراز استان البرز در سایت مربوطه ثبت نام کردند و از این تعداد ۱۱ نفر از خیران این استان در مراسم حراج حضور داشتند.



انواع ساعت های مچی، خودنویس، سرویس های نقره و گردنبندهای زینتی که به همسر رئیس جمهور هدیه شده بود در مرحله نخست به فروش رسید.



در این حراج شهرام شوندی از شهرستان ساوجبلاغ موفق به خرید یک سرویس نقره به قیمت 12 میلیون و 500 هزار ریال شد.



