کشورهایی که ایران اینترنتشان را تامین می کند!

مجله مهر : تامین اینترنت عراق و افغانستان توسط ایران. این، خبری است که عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت می دهد.احمد پورنگ نیا به خبرگزاری «فارس» گفته :در حال حاضر اینترنت دو کشور افغانستان و عراق توسط ایران تامین می‌شود. ایران برای این دو کشور ترانزیت ترافیک و تامین پهنای باند را انجام می‌دهد.



پورنگ نیا این را هم گفته که شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدا به دنبال این هدف بود که راهی برای ترانزیت ارتباطات منطقه و در نهایت تامین کننده اینترنت باشد و هم‌اکنون نیز این کار را در سطح اولیه برای دو کشور افغانستان و عراق انجام می‌دهد.



پورنگ نیا تاکید کرد: برای رسیدن به این منظور شرکت ارتباطات زیرساخت چندین پروژه را در دستور کار دارد که با اجرایی شدن آنها گام‌های بزرگی در رسیدن به این هدف برداشته می‌شود.



عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: یکی از این پروژه‌ها، پروژه EPEG است که این پروژه علاوه بر اینکه در جهت ترانزیت ترافیک از مسیر ایران است، منبعی برای تامین اینترنت برای کشورهای دیگر نیز خواهد بود.



وی ادامه داد: همچنین در پروژه SEMIV 5 نیز خواهان انتقال ظرفیت انتقال این پروژه از ایران به اروپا شده‌ایم.

اینترنت ایران چه طور تامین می شود؟

کابل اینترنت «جاسک فجیره» شاید آشناترین نام تمام این سالها در حوزه اینترنت ایران باشد. کابلی که بار اصلی اینترنت ایران را بر دوش داشت و البته هرچندوقت یک بار به دلیل برخورد لنگرهای کشتی ها خاطرات تلخی را برای کاربران ایرانی اینترنت رقم می زد. حالا البته با افزایش تعداد درگاه‌های بین‌المللی در کشور، هم‌اکنون فقط ظرفیتی به میزان 4 کابل STM1 ترافیک اینترنت روی این کابل دریایی است و بقیه ترافیک اینترنت از مسیرهای دیگر تأمین شده است. آن طور که مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت می گویند قرار است ظرفیت پهنای باند ایران دوبرابر شود.

این در حالی است که مطابق آمار سایت معتبر net index در رده بندی سرعت دانلود کاربران خانگی ، در میان 182 کشور ایران در رتبه 165 قرار دارد . این آمار وقتی جالب تر می شود که بدانیم در این رده بندی کشور عراق در رتبه 133 و افغانستان در رتبه 143 قرار دارند.



