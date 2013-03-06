مجله مهر: پس از ۱۴سال حکومت چاوز به عنوان رهبری کاریزماتیک برخی عقیده دارند که انتقال قدرت در این کشور آن طور که برخی تصور می‌کنند راحت و آسان نخواهد بود و احتمال ناآرامی در این کشور می‌رود.

ارتش ونزوئلا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد با تمام قوا آماده حفاظت از تمامیت ارضی و کنترل امنیت کشور است. ساعتی پیش از اعلام خبر رسمی مرگ هوگو چاوز،گزینه اصلی ریاست‌جمهوری ونزوئلا با متهم کردن آمریکا به مبتلا کردن رئيس جمهور این کشور به سرطان اعلام کرد که دو وابسته نظامی واشنگتن به علت جاسوسی از ونزوئلا اخراج شده‌اند.

ساعتی پیش از اعلام خبر رسمی مرگ هوگو چاوز،مادورو با متهم کردن آمریکا به مبتلا کردن رئيس جمهور این کشور به سرطان در نشستی گفت:ما هیچ شکی نداریم که چاوز به وسیله دشمنان تاریخی وطن‌مان به سرطان مبتلا شده است. او شرایط چاوز را با یاسر عرفات،رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین مقایسه کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که عرفات احتمالا بر اثر مسمومیت با مواد رادیواکتیو جانش را از دست داده و به همین خاطر تحقیقات در این رابطه با نبش قبر وی ادامه دارد. هوگو چاوز خودش هم چند ماه قبل اعلام کرده بود که آمریکا به احتمال زیاد در ابتلای او به سرطان دست دارد. اعلام دست داشتن آمریکا در مرگ چاوز به همین خاطر نگرانی‌ها از بروز ناآرامی در این کشور را بیشتر کرده است.

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انتخابات حساس

چاوز از مردم این کشور و یاران سیاسی خود خواسته بود که در صورت مرگش به نیکولاس مادورو،معاون او رأی دهند و همه با هم برای رسیدنش به ریاست جمهوری تلاش کنند. برخی انتظار داشتند که پس از مرگ چاوز قدرت در اختیار رئیس مجمع ملی (پارلمان) ونزوئلا قرار بگیرد؛ پستی که به تازگی در اختیار دیوسدادو کابیو،یکی دیگر از یاران چاوز قرار گرفت. انتخابات باید ۳۰ روز پس از مرگ رئیس جمهور برگزار شود. مادورو و کابیو،هر دو از یاران نزدیک چاوز به حساب می‌آیند و در طول هفته‌های گذشته اتحاد خود را اعلام کرده‌اند اما برخی عقیده دارند که با برگزاری انتخابات احتمال رقابت میان مادورو و کابیو وجود دارد.

در زمان ریاست جمهور چاوز، حزب سوسیالیست متحد به رهبری او اتحاد قابل توجهی داشت و بسیاری این اتحاد را عامل پیروزی چاوز می‌دانستند. برخی عقیده دارند که غیبت چاوز می‌تواند یکپارچگی چپگراها را بر سر حمایت از معاون رئیس جمهور و رئیس پارلمان از بین ببرد. در مقابل برگزاری انتخابات زودهنگام برای مخالفان چاوز هم چندان آسان نخواهد بود. احزاب مخالف که به تازگی با وجود متحد شدن‌شان شکست سختی را در برابر چاوز متحمل شدند نامزدی در خور توجه برای رقابت ندارند. تنها کسی که در میان مخالفان می‌توان برای رقابت به او فکر کرد کسی است که در ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ در مقابل چاوز شکست خورد.

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نیکلاس مادرو(سمت چپ) و دیوسدادو کابیو(سمت راست) اعلام اتحاد کرده‌اند

اما احتمال رقابت آنها وجود دارد.

نیکلاس مادورو؛ از رانندگی اتوبوس تا رسیدن به قدرت

نیکولاس مادورو که با حمایت چاوز بیشترین شانس را برای رسیدن به ریاست جمهوری دارد از سال ۱۹۹۲ در کنار رئيس جمهور کنونی ونزوئلا بوده است. معاون ۵۰ ساله و چهارشانه چاوز سالها پیش در خیابان‌های شنی کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، راننده اتوبوس بود. او از رانندگی اتوبوس وارد فعالیت‌های صنفی شد و به عنوان نماینده اتحادیه‌های حمل و نقل عمومی ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ فعالیت می‌کرد. او را یکی از بنیانگذاران جنبش جمهوری پنجم در کنار چاوز می‌دانند اما مهمترین کار او را تلاش برای آزاد کردن چاوز از زندان پس از کودتای نافرجام سال ۱۹۹۲ به حساب می‌آید. سیلیا فلورس،همسر مادورو هم که وکیل است در آن زمان دفاع از چاوز را که به خاطر تلاش برای کودتا در زندان بود بر عهده داشت. نیکولاس مادورو که تنها در دبیرستان تحصیل کرده توانست پس از آن به پارلمان راه پیدا کند و به سمت‌های ریاست پارلمان و وزارت امور خارجه ونزوئلا را قبل از به دست آوردن پست معاون ریاست جمهوری برسد. نظرها درباره مادورو متفاوت هستند؛ برخی او را سیاستمداری عمل‌گرا و معتدل می‌دانند که در زمان تصدی وزارت‌خارجه‌ ونزوئلا موفق شد مناسبات این کشور با کلمبیا را بهتر کند. در مقابل برخی دیگر مادورو را سیاستمداری چپ‌گرا و افراطی می‌خوانند که مانند چاوز، رائول و فیدل کاسترو عقاید ضد آمریکایی دارد.

برخی می‌گویند مشکل اصلی مدورو نداشتن شخصیتی کاریزماتیک در مقابل چاوز است. گفته می‌شود در حالی که چاوز با قدرت نطق مشهورش چندین ساعت برای مردم حرف می‌زد مادورو مجبور شده در سخنرانی‌های اخیر خود از یادداشت‌های فراوان استفاده کند.

دیوسدادو کابیو؛رئیس پارلمان و ارتباط خوب با ارتش

برخی دیوسدادو کابیو،رئیس پارلمان ونزوئلا را مهمترین رقیب مادورو می‌دانند. بخش بزرگی از نیروهای سیاسی چپ از مادورو حمایت می‌کنند اما کابیو هم با سابقه‌ای که در ارتش دارد از پشتیبانی نیروهای نظامی برخوردار است. این سرباز سابق که نامش به معنای «خداداد» است در کودتای ۱۹۹۲ که نام چاوز را برای اولین بار مطرح کرد نقش ویژه‌ای داشت. او با چاوز در آکادمی ارتش ونزوئلا آشنا شد و نقش مهمی در انقلاب بولیواری ونزوئلا ایفا کرد. وفاداری او به چاوز یک بار دیگر در سال ۲۰۰۲ و در هنگان کودتا در این کشور محک خورد. در آن زمان کابیو معاون رئیس جمهور بود و پس از انتقال چاوز توسط کودتاگران به پایگاهی در جزایر کارائیب او عملاً قدرت را در اختیار گرفت. در مدت ۴۸ ساعت در اختیار داشتن قدرت اولین دستور او اعزام نیروهای ویژه برای نجات چاوز بود و به خاطر این وفاداری از سوی چاوز با پست‌های مختلف از جمله وزارت کشور و وزارت امور زیربنائی مورد تقدیر قرار گرفت. با وجود اینکه کابیو موافقت خود را با رسیدن مادورو به قدرت اعلام کرده اما بسیاری عقیده دارند او به پست ریاست جمهور پس از چاوز توجه ویژه‌ای دارد. کابیو علاوه بر داشتن روابط قوی با تجار و افراد ثروتمند ونزوئلا رابطه خوبی با نیروهای نظامی دارد و این مسئله برای او برگ برنده‌ای به حساب می‌آید.

انریکه کاپریلس؛ مهمترین نامزد مخالفان

در مقابل این دو نفر تنها کسی که نامش را از میان مخالفان می‌توان مطرح کرد انریکه کاپریلس،۴۱ ساله است. او به خاطر شکست در مقابل چاوز در انتخابات سال ۲۰۱۲ ضربه سختی را تحمل کرد اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که او جدی‌ترین رقیب چاوز در طول ۱۴ سال گذشته بوده است.

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کاپریلس که حقوق خوانده هر چند در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد اما پس از آن توانست بار دیگر سمت خود را به عنوان فرماندار ایالت مهم و پر جمعیت میراندا به دست بیاورد. بسیاری عقیده دارند که کاپریلس اگر بتواند بار دیگر مخالفان را متحد کند در نبود چاوز می‌تواند امید بیشتری به پیروزی داشته باشد. با وجود این محبوبیت چاوز آن‌قدر در ونزوئلا به ویژه در میان طبقه فقیر این کشور زیاد بوده که خیلی‌ها عقیده دارند مادورو به راحتی رقیبانش را شکست خواهد داد.