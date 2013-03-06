فکر حذف تعطیلات مذهبی را از سر بیرون کنید

به گزارش فارس، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم قم در سخنانی با اشاره به مطرح شدن طرحی از سوی نمایندگان مجلس در ارتباط با حذف تعطیلی برخی مناسبتهای مذهبی بیان کرد: طرح حذف تعطیلی روزهای شهادت امام رضا(ع)، شهادت امام صادق(ع) و شهادت حضرت زهرا(س) مطرح شده و گفتهاند که در ازای حذف این تعطیلیها بین التعطیلها را به رسمیت بشناسند.
وی تاکید کرد: ما برای مجلسیان احترام قائلیم ولی آنهایی که این فکر خام را در سر میپرورانند باید بدانند تمام ملت در مقابل آنها خواهند ایستاد.
استاد حوزه علمیه قم گفت: این کار به هیچ قیمت عملی نخواهد شد، پیشنهادهای خندهداری مطرح میشود و انگار برخی نمیدانند در کدام مملکت زندگی میکنند.
آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: گفتهاند که شهادت امام رضا(ع) در مشهد تعطیل بوده و شهادت حضرت زهرا نیز در قم تعطیل باشد، مگر امام رضا فقط برای مشهد و حضرت زهرا(س) فقط برای قم هستند؟ چه افراد نادانی هستند که این طرز تفکرها را دارند.
وی گفت: 50 روز در سال پنجشنبه است و خیلی جاها در پنجشنبهها به صورت کامل تعطیل است، چهار روز از این تعطیلات را کم کنید چرا به فکر حذف تعطیلات مناسبتهای بزرگ مذهبی هستید؟
استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: البته کسانی که این سخنان را مطرح کردهاند عده معدودی هستند و ما به اکثریت مجلسیان احترام میگذاریم و فعلا در این خصوص تذکر دادیم.
آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد شدید از حذف طرح تعطیلی برخی مناسبتهای مذهبی از سوی برخی نمایندگان مجلس گفت: این کار به هیچ قیمت عملی نخواهد شد، انگار برخی نمیدانند در کدام مملکت زندگی میکنند.
به گزارش فارس، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم قم در سخنانی با اشاره به مطرح شدن طرحی از سوی نمایندگان مجلس در ارتباط با حذف تعطیلی برخی مناسبتهای مذهبی بیان کرد: طرح حذف تعطیلی روزهای شهادت امام رضا(ع)، شهادت امام صادق(ع) و شهادت حضرت زهرا(س) مطرح شده و گفتهاند که در ازای حذف این تعطیلیها بین التعطیلها را به رسمیت بشناسند.
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