قاتل مسلمانان میانمار نامزد جایزه صلح نوبل شد

باشگاه خبرنگاران جوان می نویسد: رکود قبلی به سال ۲۰۱۱ باز می گردد یعنی زمانی که ۲۴۱ تن در فهرست نامزدها بودند. نکته جالب در این خصوص این است که کمیته نوبل از ۵۰ سال پیش فهرست نامزدها را مخفی نگاه می دارد اما حامیان می توانند علنا نام نامزد خود را اعلام کنند.

به این ترتیب در میان نامزدهای مشهور می توان به بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا یا همچنین تین سن رئیس جمهور میانمار اشاره کرد که در موضوع کشتار مسلمانان مظلوم این کشور یکی از متهمان مهم حساب می شود اما آمریکا و اروپا با حمایت از وی، اجازه اعتراض رسانه ها و گروههای حقوق بشر را به وی نمی دهند. تعدادی از نمایندگان پارلمان، وزیرانی از برخی کشورها، بعضی از استادان دانشگاه ها، برندگان سابق، اعضای برخی از سازمان های بین المللی یا کمیته نوبل، نامزدهایی را برای دریافت جایزه نوبل صلح معرفی کرده اند. مهلت اعلام نامزدی تا اول فوریه است.

انتخاب کمیته نوبل اوایل اکتبر اعلام و جایزه ۱۰ دسامبر یعنی سالگرد تولد آلفرد نوبل موسس این جایزه اعطا می شود. سال ۲۰۱۲ نوبل صلح به اتحادیه اروپا اعطا شد؛ انتخابی که برخی به آن اعتراض کردند و حتی آن را مورد استهزا قرار دادند. اعطای جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۹ به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا موجب اعتراضات مختلفی شد زیرا اوباما چند ماه قبل سکان ریاست جمهوری را به دست گرفته بود و کشورش درگیر دو جنگ در عراق و افغانستان بود.