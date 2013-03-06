بگویید چه خصوصیتی دارید تا بگوییم چه کاره شوید

جام جم می نویسد: آنها می‌گویند ورزشكارها، هنرمندها، تراشكارها و هر شغل دیگری كه به ذهن‌تان می‌رسد آدم‌های باهوشی هستند. آنها می‌گویند تست‌های سنتی روان‌شناسی كه بهره هوشی ‌ (IQ) را می‌سنجند فقط توانایی‌های منطقی ـ ریاضی، زبان‌شناختی و تا حدی عملی ما را می‌سنجند. در صورتی كه بسیاری از توانایی‌های دیگر در آدمیزاد وجود دارد كه به معنای واقعی نشان‌دهنده هوش است. یعنی می‌توانند برای سازگار‌شدن با موقعیت‌های جدید به كار ما بیایند، اما كاملا فراموش شده‌اند. بر همین اساس نظریه‌پرداز جدیدی به نام گاردنر می‌گوید هوش‌های متنوع‌تری در آدمیزاد وجود دارد. او هفت نوع هوش در آدمیزاد شناسایی كرده است: ‌زبان‌شناختی، تصویری، موسیقایی، بدنی، منطقی، میان‌فردی و درون‌فردی. گاردنر می‌گوید اگر ما بتوانیم رشته تحصیلی و شغل‌مان را بر اساس نوع هوش‌مان انتخاب كنیم، رضایت بیشتری از زندگی‌مان خواهیم داشت. اما چطور می‌شود نوع هوش‌مان را تشخیص دهیم و بر اساس آن، چه رشته‌های تحصیلی و شغلی را انتخاب كنیم.

هوش‌زبان‌شناختی

هر نوع توانایی ذهنی كه به كلمه‌ها ربط داشته باشد، نشان‌دهنده هوش‌زبان‌شناختی است. با این حساب كسانی كه اطلاعات عمومی زیادی دارند، می‌توانند با كلمه‌ها بازی كنند، شعر می‌گویند و داستان می‌نویسند هوش زبان‌شناختی بالایی دارند.

نشانه‌ها:

1ـ كتاب‌ها برایش خیلی مهم است.

2ـ می‌توانند قبل از خواندن، صحبت‌‌كردن یا نوشتن، كلمات را در ذهن‌شان بشنوند.

3 ـ كلمات را وقتی از رادیو می‌شنوند بیشتر درك می‌كنند تا وقتی كه تلویزیون تماشا می‌كنند.

4ـ از سرگرم‌ كردن خود و دیگران با لغاتی كه تلفظ سخت یا بی‌معنی دارند لذت می‌برند.

5ـ موقع رانندگی بیشتر از توجه‌‌كردن به مناظر، خواندن نوشته‌های بیلبوردها برایشان جذاب است.

6 ـ موقع حرف‌‌زدن بیشتر از چیزهایی كه شنیده یا خوانده‌اند استفاده می‌كنند.

چه شغل‌هایی به دردشان می‌خورد؟

كتابدار، مسئول بایگانی، متصدی (موزه، كتابخانه، نمایشگاه و...)، ناشر، مترجم، نویسنده یا گوینده رادیو و تلویزیون، روزنامه‌نگار، وكیل، منشی و معلم زبان فارسی یا انگلیسی.

هوش منطقی ـ ریاضی

كسانی كه توانایی انجام محاسبات ریاضی‌شان قوی است، استدلال‌های منطقی را خوب می‌فهمند و البته خوب هم استدلال می‌كنند، بهره بالایی از هوش منطقی ـ ریاضی دارند. معمولا در مدارس ما به این نوع هوش خیلی بها داده می‌شود.

نشانه‌ها:

1ـ به راحتی می‌توانند حساب و كتاب‌هایشان را ذهنی انجام دهند.

2ـ هنوز از بازی‌های علمی یا حل مسائل بغرنج فكری كه احتیاج به تفكر منطقی دارند لذت می‌برند.

3ـ الگوها، ترتیب یا تسلسل منطقی رویدادها را دنبال می‌كنند.

4ـ معتقدند تقریبا هر مطلبی یك توضیح عقلانی دارد.

5ـ دوست دارند نقص‌های روشنی را كه در گفتار و رفتار مردم و محیط زندگی و محل كار آنها پیدا می‌شود، پیدا كنند.

چه شغل‌هایی به دردشان می‌خورد؟

حسابرس، حسابدار، مامور خرید، كارگزار بیمه، ریاضیدان، محقق، متخصص آمار، كارشناس سیستم‌های رایانه‌ای، كارشناس مالی، كارشناس فنی، دفتردار، معلم و استاد علوم پایه و تجربی.

هوش جسمی ـ حركتی

ورزشكارها یك گروه بزرگ از هوشمندان بدنی حركتی را تشكیل می‌دهند. البته غیر از این گروه كسان دیگری هم هستند كه با مهارت‌های حركتی‌شان می‌توانند پول در بیاورند.

نشانه‌ها:

1ـ حداقل یك رشته ورزشی را به صورت حرفه‌ای پیگیری می‌كنند.

2ـ برایشان مشكل است كه یك مدت‌طولانی بدون تحرك بنشینند.

3ـ بهترین ایده‌ها وقتی به ذهن‌شان می‌رسد كه مدت‌طولانی قدم می‌زنند یا می‌دوند یا یك فعالیت جسمی دیگر انجام می‌دهند.

4ـ دوست دارند اوقات فراغت‌شان را در طبیعت بگذرانند.

5ـ هنگام صحبت‌كردن با دیگران خیلی زیاد از حركات دست یا شكل‌های دیگر زبان بدن استفاده می‌كنند.

6ـ برای این‌كه بیشتر در مورد چیزی بدانند باید آن را لمس كنند.

7ـ خودشان را آدم‌های منظم و آراسته‌ای می‌دانند.

8ـ برای آموختن یك مهارت جدید به جای مطالعه‌كردن باید آن را عملی انجام دهند.

چه شغل‌هایی به دردشان می‌خورد؟

فیزیوتراپیست، فعال در صنعت توریسم، بازیگر، مانكن، كشاورز، مكانیك، نجار، صنعتگر، معلم تربیت بدنی، كارگر كارخانه، ورزشكار حرفه‌ای، محیط‌بان و جواهرساز.

هوش فضایی

هرچه كسانی كه از نظر كلامی با‌هوش هستند در ذهن‌شان كلمه دارند، آدم‌های با‌هوش فضایی در ذهن‌شان تصویر دارند. آنها از هر چیزی می‌توانند یك تصویر در ذهن‌شان بسازند. یعنی مثلا اگر شما بگویید عدالت در ذهن آنها ترازو می‌آید. البته این نصف ماجراست. آنها می‌توانند این تصویرها را خلق كنند. یعنی این‌كه یك چیز ملموس به عنوان فرآورده هوش تصویری‌شان به شما تحویل دهند.

نشانه‌ها:

1ـ وقتی چشمان‌شان را می‌بندند تصاویر تجسمی روشنی را می‌بینند.

2ـ نسبت به رنگ‌ها حساس هستند.

3ـ گاهی با یك دوربین عكاسی یا فیلمبرداری آنچه را در اطراف می‌بینند، ضبط می‌كنند.

4ـ از حل پازل‌ها، مازها و سایر معماهای بصری لذت می‌برند.

5ـ خواب‌هایی كه می‌بینند كاملا واضح است.

6ـ معمولا می‌توانند در نواحی ناشناخته مسیر را درست پیدا كنند.

7ـ به راحتی می‌توانند تصور كنند اگر یك شیء را از یك دورنمای مستقیم از بالا نگاه كنند آن را چگونه خواهند دید.

8 ـ ترجیح می‌دهند نوشته‌هایی را بخوانند كه تصویرهای زیادی دارند.

چه شغل‌هایی به دردشان می‌خورند؟

مهندس، معمار، نقشه‌كش شهری، گرافیست، دكوراتور داخلی، عكاس، معلم هنر، مخترع، خلبان، كارشناس آثار هنری و مجسمه‌ساز.

هوش موسیقایی

وقتی می‌گویید تقریبا هیچ تفاوتی بین ریتم، زیر و بم، تن صدا و نغمه‌ها درك نمی‌كنید مطمئن باشید هوش موسیقایی پایینی دارید، اما اگر می‌‌توانید صدای سنتور را از بین ملغمه‌ای از سازها تشخیص دهید و می‌فهمید یك نفر دارد فالش می‌خواند، احتمالا هوش موسیقایی بالایی دارید. توانایی‌های موسیقایی را اولین‌بار گاردنر به عنوان یك هوش مطرح كرد.

نشانه‌ها

1ـ صدای آوازشان دلنشین است.

2ـ وقتی كه یك نت موسیقی اشتباه نواخته می‌شود می‌توانند تشخیص دهند.

3ـ یك ساز می‌نوازند.

4ـ زندگی بدون موسیقی برایشان بی‌ارزش است.

5ـ اگر یك آلبوم موسیقی را یك یا دو ‌بار گوش كنند می‌توانند آن را درست بخوانند.

چه شغل‌هایی به دردشان می‌خورد؟

نوازنده، سازنده و فروشنده آلات موسیقی، آهنگساز، خواننده، معلم موسیقی و منتقد موسیقی.

هوش میان‌فردی

آدم‌هایی كه می‌توانند خیلی خوب و زود با افراد دیگر رابطه برقرار كنند، بخوبی احساسات آنها را تشخیص دهند و درك كنند و البته خوب آنها را مدیریت و رهبری كنند از هوش‌میان‌فردی برخوردارند.

نشانه‌ها

1ـ از آن آدم‌هایی هستند كه دیگران برای مشاوره یا توصیه‌‌گرفتن به آنها مراجعه می‌كنند.

2ـ ورزش‌های گروهی را به ورزش‌های فردی ترجیح می‌دهند.

3ـ وقتی با مشكلی مواجه می‌شوند به جای حل آن ترجیح می‌دهند از فرد دیگری كمك بگیرند.

4ـ تلاش برای تعلیم دادن یك فرد یا گروه برایشان لذتبخش است و می‌دانند این كار را چطور باید انجام دهند.

5ـ خودشان را یك مدیر خوب می‌دانند.6 ـ در میان جمع، احساس آرامش و آسودگی می‌كنند.

چه شغل‌هایی به دردشان می‌خورد؟

سرپرست، مدیر، كارمند اداری، داور، جامعه‌شناس، مردم‌شناس، مشاور، روان‌شناس، پرستار، مسئول روابط عمومی، فروشنده، مسئول آژانس مسافرتی و مدیر روابط عمومی.

هوش‌درون‌فردی

كسانی كه خیلی خوب درون خودشان را می‌كاوند و از این درونكاوی برای هدف‌های زندگی‌شان استفاده می‌كنند، هوش درون‌فردی بالایی دارند. این نوع آدم‌ها بسیار مستقل و فردیت یافته‌اند. آنها همه زوایای تاریك وخود، عیب‌ها و توانایی‌هایشان را می‌شناسند.

نشانه‌ها:

1ـ همیشه اوقات تنهایی‌شان را به فكر‌كردن به مسائل مهم زندگی می‌گذرانند.

2ـ عقایدی دارند كه آنها را از جمع مجزا می‌كند.

3ـ سرگرمی یا علاقه‌های ویژه‌ای دارند كه برایشان اهمیت زیادی دارد.

4ـ اهداف مهمی در زندگی دارند كه همیشه به آنها فكر می‌كنند.

5ـ دیدگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به نقاط ضعف و قوت خودشان دارند.

6ـ خودشان را فردی با اراده یا از لحاظ فكری مستقل می‌دانند.

7 ـ دفترچه خاطرات یا یادداشت روزانه شخصی دارند.

چه شغل‌هایی به دردشان می‌خورد؟

روان‌شناس، مشاور، عالم الهیات، برنامه‌ریز و كارآفرین.