چاوز چه مذهبی داشت؟

مجله مهر: احمدی نژاد که صمیمیتش با چاوز در هیچ یک از روابط دیپلماتیک دیگرش نمونه نداشت امروز به جز پیام تسلیت رسمی، در جلسه هیات دولت هم درباره چاوز و شخصیت فردی و سیاسی او صحبت کرد. «بسیجی»، «مخلص» و «حزب الهی» صفت هایی بودند که رئیس جمهور در این جلسه برای توصیف شخصیت و منش چاوز به کار برد و گفت که «او صراحتاً اعتقاد خود به پیامبران الهی را اعلام می کرد و با روحیه یک بسیجی مخلص تمام عیار و حزب الهی و عاشق مردم بود.»

بر اساس همین تعریف هم بود که احمدی نژاد در پیام تسلیتی که صبح بعد از مرگ چاوز فرستاد، نوشت: «او به همراه همه صالحان و حضرت مسیح (ع) و تنها باقیمانده از نسل پاکان، انسان کامل، خواهد آمد و جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی و کمال یاری خواهد کرد.»

هوگو چاوز اگرچه در دنیا به عنوان یک چپ گرای سوسیالیست شناخته می شد اما به سیاق دیگر چپ ها، روی ماتریالیست بودن و بی اعتقادی اش به خدا تاکید چندانی نداشت. مذهب او در مجامع رسمی مسیحی کاتولیک رومی معرفی شده بود و هر جا در روابط دیپلماتیک پای مذهب به میان می آمد، چاوز با مقامات کشورها از در همراهی وارد می شد.

طبق همین رویکرد هم بود که در سال 88 وقتی به ایران سفر کرده بود، همراه با احمدی نژاد و تیم همراهش به مشهد مقدس رفت و از حرم حضرت امام رضا(ع) بازدید کرد. سفری که اگرچه احمدی نژاد آن را نشان دهنده عمق اعتقادات مشترک و برادرانه دو ملت و دو دولت دانسته بود اما حاشیه های زیادی به همراه داشت؛ از حرمت مکانی که غیرمسلمان نباید وارد آن شود گرفته تا اظهار نظرهای مذهبی هوگو چاوز درباره ظهور امام زمان که گفته بود «حضرت مسيح(ع) به همراه حضرت مهدی(عج) دوباره ظهور خواهند کرد و يک روز با هم قدرت را به دست خواهند گرفت.»

چاوز حتی در این سفر همراه با محمود احمدي نژاد سر سفره افطار نشست تا عده ای به کنایه هم که شده بگویند اسلام آورده و رسانه ها موشکافانه تر رفتارهای بعدی چاوز را پیگیری کنند. انتشار عکس های او در قرارهای غیر دیپلماتیک و تعاملاتی که با ستاره های دنیای هنر و مردم کوچه و خیابان داشت نتیجه همین موشکافی رسانه های داخلی نسبت به رفتارهای مذهبی رئیس جمهور چپ‌گرای ونزوئلا بود.