جهرمی: مثل خاوری نیستم که ریگی به کفشم باشد

«خبرگزاری فارس» نوشت: محمد جهرمی در واکنش به اظهارات متهم فراری فساد سه هزار میلیاردی به خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت که موضوع واگذاری LC به خسروی و گروه ملی فولاد خوزستان در زمان مسئولیتش در بانک صادرات صحت ندارد.

مهرگان خسروی متهم فراری فساد بزرگ بانکی با بیان ناگفته‌هایش درباره این پرونده، گشایش هر گونه LC جعلی توسط گروه آریا رد کرد و مدعی شد که جهرمی و هیئت مدیره‌ بانک صادرات 600 میلیون یورو LC به گروه آریا‌ دادند.

مدیر عامل سابق بانک صادرات در واکنش به این ادعا گفت: این سخن کذب محض است و در زمان بنده و حتی قبل از آن هیچ LC ارزی در اختیار گروه ملی فولاد خوزستان و مه‌آفرید قرار نگرفته و اگر بود در دادگاه گفته می‌شد.

جهرمی افزود: خوشبختانه در دادگاه جزئیات تخلفات و جرائم گروه آریا همچون LCهای جعلی که با تبانی مسئولان شعبه و مسئولان بانک ملی به ثبت رسیده و تقریباً مجموعه کل LCهایی که با تقلب در اختیار بانک‌ها قرار دادند و تنزیل کردند، مشخص شده و نیازی نیست افراد دیگر، مطلب خلاف بگویند.

وی توضیح داد: قبل از آنکه بنده مسئولیت بانک صادرات را عهده‌دار شوم، اینها در شعبه بانک صادرات خوزستان LC باز کرده بودند و حتی مصوبه تا 320 میلیارد تومان هم داشتند که هیئت مدیره وقت بانک، آن را متوقف و لغو کرد.

مدیر عامل سابق بانک صادرات اظهار داشت: هنگامی که بنده به بانک صادرات آمدم، این شرکت علاوه بر LC‌های جعلی که شروع به تقلب کرده بودند که به دلیل عدم ثبت آنها قابل ردیابی نبود، حدود 113 میلیارد تومان به بانک صادرات بدهکار بود.

جهرمی افزود: چند ماه پس از حضورم، این سقف 113 میلیارد که با سفته مدیران شرکت هم داده بودند، ‌با وثیقه ملکی به 100 میلیارد تومان تبدیل و در واقع ریسک بانک را کم کردم.

وی تصریح کرد: فساد بزرگ بانکی توسط خود بانک صادرات کشف شد و بنده به محض اطلاع از موضوع، آن را برای رسیدگی فوری به وزارت اطلاعات و قوه قضائیه گزارش کردم.

جهرمی خاطرنشان کرد: اموال عاملان فساد نیز با شکایت بانک صادرات توقیف شد و خودشان هم اگر گزارش نداده بودیم و ممنوع‌الخروج نشده بودند، قطعاً فرار می‌کردند.

وی با بیان اینکه دولت پاسخ این اقدام را با برکناری اش از بانک صادرات داد، در خصوص وضعیت پرونده خود توضیح داد: پرونده من در مرحله بازپرسی قرار دارد.

مدیر عامل سابق بانک صادرات گفت: از ابتدا اعلام کردم که آمادگی داریم در دادگاه حاضر شویم و هر اطلاعاتی بخواهند ارائه دهیم و اگر ثابت شود قصوری کرده‌ایم، می‌پذیریم.

جهرمی این نکته را هم در پایان سخنانش گفت که «اگر ریگی به کفش داشتم، مانند آقای خاوری یا رشوه می‌گرفتم، یا فرار می‌کردم و یا هم رشوه می‌گرفتم و هم فرار می‌کردم.