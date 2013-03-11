سهم سینمای ایران از آنتن نوروزی سیما چقدر است؟

مجله مهر- سرمایهگذاری بر روی تولید تلهفیلم، سیاستی بود که رسانه ملی با اتخاذ آن برای استقلال از تولیدات سینمایی دورخیز کرد اما هنوز هم با گذشت نزدیک به یک دهه، همچنان تولیدات سینمایی جذابیتی متفاوت برای مخاطبان رسانه ملی دارند.
همین جذابیت هم سبب شدهاست در کنار رقابت شبکههای تلویزیونی برای پر کردن باکسهای نوروزی خود با فیلمها روز سینمای جهان، مدیران این شبکهها هر سال نیمنگاهی هم به تولیدات مطرح سینمای ایران داشته باشند. هرچند بهدلایلی هنوز سهم سینمای جهان و تلهفیلمهای محصول سازمان صداوسیما بر تولیدات سینمایی میچربد!
نوروز92؛ مدعیان اسکاری سینمای ایران روی آنتن
برای نوروز امسال هم روزگذشته ترکیب فیلمهای ایرانی و خارجی کنداکتور نوروزی سیما منتشر شد. در این میان نام دو فیلم "یه حبه قند" سیدرضا میرکریمی و "اینجا بدون من" بهرام توکلی بیش از سایرین جلب توجه میکند.
دو فیلمی که هر دو تا مرحله نامزدی برای نمایندگی سینمای ایران در مراسم اسکار پیش رفتند اما یکی بهدلیل اتخاذ سیاست "تحریم" هیچگاه به آکادمی معرفی نشد و دیگری میدان را به "جدایی نادر از سیمین" واگذار کرد. جالب اینکه تنها فیلم اسکاری سینمای ایران به کارگردان اصغر فرهادی سال گذشته جزو جدیترین گزینههای پخش در ایام نوروز بود اما صداوسیما از خرید آن منصرف شد و هنوز هم این فیلم روانه آنتن تلویزیون نشدهاست.
فیلم "یه حبه قند" هم اکنون در کنداکتور شبکه اول قرار دارد و این شبکه در کنار این فیلم دو فیلم "آلزایمر" احمدرضا معتمدی و "چک" کاظم راستگفتار را هم برای پخش در ایام نوروز خریداری کردهاست.
"اینجا بدون من" اما در جدول نوروزی شبكه سه قرار گرفتهاست. فیلمی که هنگام اکران عمومی برای تبلیغ از تلویزیون با محدودیتهایی مواجه بود. حضور فاطمه معتمدآریا در این فیلم گویا از سوی تلویزیون قابل تبلیغ نبود و به همین دلیل تیزرهای فیلم با حذف نام این بازیگر پخش شد. حال باید دید فیلم در ایام نوروزی فرصت پخش از تلویزیون پیدا خواهد کرد؟
در کنار این آثار نام فیلمهای دیگری چون "كیفر" به كارگردانی حسن فتحی، "شارلاتان" به كارگردانی آرش معیریان، "زنها فرشتهاند" ساخته شهرام شاهحسینی و "پس كوچههای شمرون" ساخته كامران قدكچیان هم در میان خریدهای نوروزی تلویزیون به چشم میخورد.
در این میان قرار گرفتن نام فیلم تحسینشده "تنهای تنهای تنها" در کنداکتور سیما یکی از اتفاقات عجیبی است که باید امیدوار بود حاصل یک اشتباه در ارسال خبر باشد. چراکه این برای نخستینبار است که یک فیلم سینمایی قبل از اکران عمومی در کنداکتور تلویزیون قرار میگیرد. این اتفاق میتواند گیشه یکی از مهمترین فیلمهای جشنواره سیویکم فیلم فجر را با زیان جدی مواجه کند.
نوروز 91؛ یک منوی متنوع
برای بهدست دادن تصویری روشن از سهم سینمای ایران از ترکیب فیلمهای نوروزی سیما کافیست مروری بر فیلمهای پخش شده در نوروز دو سال گذشته داشته باشیم. براساس همین مرور هم میتوان درباره سلیقه سازمان صداوسیما برای خرید و پخش تولیدات سینمای ایران در ایام نوروز به یک قضاوت نسبی رسید.
نوروز 91 که سینمای ایران در عرصه اکران شرایط متفاوتی را پشت سر میگذاشت شبکههای مختلف تلویزیون فهرست متنوعی از تولیدات سینمایی را روانه آنتن کردند. در میان این آثار حضور فیلم توقیفی "بهرنگ ارغوان" ساخته ابراهیم حاتمیکیا بیش از سایر آثار قابل توجه بود.
سومین قسمت از "اخراجیها" هم که همچون سنت سالهای قبل سازمان صداوسیما در صدر فهرست خرید آثار سینمایی قرار داشت و بهرغم برخی ملاحظات سیاسی فیلم در نوروز 91 روی آنتن رفت.
"دلشکسته" علی روئینتن، "شکلات داغ" حامد کلاهداری، "آدمکش" رضا کریمی، "قاعده بازی" احمدرضا معتمدی، "هرچه خدا بخواهد" نوید میهندوست، "شیروعسل" آرش معیریان، "توکیو بدون توقف" سعید عالمزاده، "ناسپاس" حسن هدایت و "ملک سلیمان" شهریار بحرانی دیگر فیلمهای سینمای ایران بودند که برخی برای نخستینبار و بعضی برای چندمینبار دو نوروز 91 روی آنتن تلویزیون رفتند.
نوروز 90؛ سینمای ایران زیر سایه هالیوودیها!
در نوروز 90 اما داستان کمی متفاوت بود. در این سال ترکیب غیرمنتظره فیلمهای هالیوودی حاضر در کنداکتور پخش شبکههای مختلف تلویزیون مهمترین ویژگی برنامههای نوروزی بود. شاتر آیلند، تـلقـیـن، به دنبال اریک، منـطـقـه سبـز، نبرد تایتانها، شهر و شبح نویسنده از مهترین تولیدات سینمای جهان در سال 89 بودند که با حاقل زمان از مراسم اسکار توسط سازمان صداوسیما دوبله و آماده پخش در ایام نوروز 90 شدند.
در کنار این ترکیب پروپیمان اما سهم سینمای ایران از جدول نوروزی تلویزیون آنقدر ناچیز بود که بلافاصله با انتقاد رسانهها و اهالی سینما هم مواجه شد. در میان فیلمهای سینمایی این سال شاید مهمترین آثار "بیپولی" حمید نعمتالله و "کنعان" مانی حقیقی بود.
در کنار این دو فیلم "چهره به چهره" علی ژکان، "شکار روباه" مجید جوانمرد، "نشانی" فریدون حسنپور و "کتونی سفید" محمدابراهیم معیری تنها نمانیدگان سینمای ایران در ترکیب فیلمهای نوروزی سیما بودند.
نظر شما