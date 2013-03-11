ع.ح معروف به عصای سعید مرتضوی کیست؟

مجله مهر: علی اکبر حیدری متهم ردیف دوم پرونده قضات کهریزک گفته است که در حوادث سال 88 عنوان دادیار، دستور بازداشتها و اعزام بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به کهریزک را صادر کرده است. او مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود در مردادماه سال 1389 به همراه حسن حداد از سمت قضایی خود تعلیق شد و همزمان مصونیت قضایی آن ها نیز لغو شد.

حیدریفر پس از انتصاب سعید به ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: تخریب مرتضوی در جریان انتصاب او به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، امتداد موضع گیری های مغرضانه علیه انتصابات رییس جمهوری است

بعد از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی خبری مبنی بر پیوستن او به مرتضوی در این سازمان و گرفتن پست معاونت منتشر شد که وی بلافاصله این خبر را تکذیب کرد.

همانطوری که سعید مرتضوی پیش از رسیدگی به پرونده کهریزک، سابقه بازداشت دارد، علی اکبر حیدری فر هم سابقه بازداشت در ابتدای امسال را دارد.

فروردین ماه امسال او در پمپ بنزین اصفهان برای اینکه خارج از نوبت بنزین بزند دست به اسلحه برد. در اصفهان بازداشت شد و اما پرونده اش برای تحقیقات با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد. او اردیبهشت ماه به اتهام تخریب خودروی شکات با اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی با دستور قاضی دادسرای کارکنان دولت روانه زندان اوین شد.