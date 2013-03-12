دولت در شماره 100 متوقف شد

مجله مهر: اردیبهشت ماه سال جاری هیات دولت، مراسم پاسداشت یکصدمین سفر استانی را در خراسان رضوی برپا کرد، گزارشي جامع از يكصد سفر استاني هيأت دولت داد، كليپ‌هايي از سفرهاي رييس‌جمهور و هيأت دولت به استان‌هاي مختلف پخش شد و برخي افراد حاضر در سفرهاي استاني به ذكر خاطراتي از ادوار مختلف اين سفرها خواهند پرداخت. اما سفرهای استانی که از ابتدای دولت نهم آغاز شده بود، در شماره صد متوقف شد.

بعد از سه دور سفر استانی، 24 شهریور سال 90، محمود احمدی نژاد دور چهارم سفرهای استانی اش را از اردبیل آغاز کرد. او در این سفر گفت که در دور چهارم سفرهاي استاني مصمم هستيم موانع پيشرفت استان و مصوباتي را که با مشكل مواجه شده باشد، برطرف كرده و براي بخش هاي باقي مانده نيز تصميم گيري شود. بگذریم از اینکه در جریان سفرهای استانی دور سوم، در بحبوحه بحران یازده روز خانه نشینی احمدی نژاد، سفر به قم هم از قلم افتاد.



بعد از اردبیل، استان های همدان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، البرز، هرمزگان و خراسان مقصدهای بعدی رئیس جمهور در چهارمین دور سفرهای استانی هیات دولت بودند و 22 استان دیگر از فهرست سفرهای استانی رئیس جمهور در دور چهارم بازماندند.

تقریبا یک ماه بعد از آخرین سفر محمود احمدی نژاد، مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف سفرهای استانی گفت که چنین چیزی صحت ندارد البته ممکن است به علت فصل گرما و نیز ماه مبارک رمضان این سفرها به کندی صورت گیرد اما قطعا ادامه خواهد یافت.

پیش از آن اگرچه حمید بقایی گفته بود که یکی ازدو استان اصفهان یا آذربایجان غربی مقصد بعدی سفرهای استانی رئیس جمهور خواهد بود اما هیچگاه این سفرها انجام نشد.

یک سال بعد از اولین سفر از دور چهارم احمدی نژاد، این بار باز هم مشاور ارشد رئیس جمهوری بود که درباره دلایل توقف سفرهای استانی توضیح داد و گفت که دور جدید سفرهای استانی هیات دولت پس از برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها خبر داد.

این میان اما شاید جالب ترین تحلیل از دلیل توقف سفرهای استانی را محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به دست داده است. او گفته که تعطیلی سفرهای استانی دولت کار عاقلانه است.

او با اشاره به ماجرای خانه نشینی رئیس جمهور و شکل‌گیری تعارض بین خواست رئیس جمهور با مصالح و منافع کشور گفته که احمدی نژاد در سفرهایی که بعد از آن به استانها داشت با استقبال بسیار کمی مواجه شد در ضمن تعداد افرادی هم که به خاطر حفظ ظاهر به استقبال او می‌آمدند به خاطر کم شدن ارادت قبلی کمتر شدند.

تا خرداد سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود چیزی نزدیک به سه ماه فرصت باقی است. دولت اگر بخواهد سفرهای استانی دور چهارم را در این 90 روز به سرانجامی برساند باید که هر چهار روز یک بار به یکی از استان های باقیمانده سر بزند.

جدول اظهارنظرهای مسئولان درباره دور چهارم سفرهای استانی