مجله مهر: ترجمه‌گر گوگل قرار بوده نرم‌افزاری برای ترجمه بخشی از یک متن یا صفحه‌ای از وب باشد. همیشه اما حرف و حدیث‌های زیادی درباره خدمات این شرکت مطرح بوده است. از درج آن نام جعلی برای خلیج‌فارس در سرویس نقشه این شرکت گرفته تا قضایا و ماجراهای دیگر. ترجمه‌گر گوگل به گفته مقام‌های این شرکت الگوریتم‌هایش بر تحلیل‌های آماری استوار است و از روش ترجمه ماشینی آماری برای ترجمه متون استفاده می‌کند. این بار اما کاربران فارسی زبان این سرویس مسئله جدیدی را متوجه شده‌اند که به عقیده آنها نشان می‌دهد ماشین ترجمه گوگل تمایل خاصی به رژیم اسرائيل دارد.

برای متوجه شدن موضوع مطرح شده کافی است چند جمله را در ترجمه‌گر گوگل(به آدرس: translate.google.com) وارد کنید تا متوجه آن شوید. اگر تایپ کنید «خدا ایران را پیروز کرد» ترجمه‌گر گوگل این ترجمه را تحویل شما می‌دهد: God will prevail in Iran که معنای تحت الفظی‌اش می‌شود: خدا در ایران حاکم خواهد شد. می‌شود این ترجمه اشتباه را می‌توان به حساب اینکه ترجمه‌گر گوگل قوانین دستوری را اعمال نمی‌کند گذاشت. کافی است اما ایران را با اسرائیل جایگزین کنید؛ترجمه گوگل به این صورت تغییر می‌کند: God gave Israel victory که معنای تحت الفظی‌اش می‌شود خدا پیروزی را به اسرائیل بخشید.

حالا اگر فعل جمله را منفی کنید و تایپ کنید «خدا ایران را پیروز نکرد» با ترجمه «God did not conquer Iran» مواجه می‌شود. این ترجمه را می‌توان قبول کرد اما کافی است این بار هم جای ایران را با اسرائیل عوض کنید. ترجمه گوگل می‌شود: «God gave Israel victory». یعنی به صورت کلی ترجمه‌گر گوگل منفی بودن فعل در این جمله که اسرائيل در آن وجود داشته باشد را در نظر نمی‌گیرد!

جنگی در کار است ؟

گوگل خیلی وقتها کاربران فارسی زبان را آزرده کرده است. این یک واقعیت است که یک برنامه هیچ وقت نمی تواند مانند یک مترجم واقعی مفهوم متن را معنی کند و قطعا خطاهای زیادی دارد. ترجمه‌گر گوگل هم با وجود اینکه از نرم‌افزار ترجمهٔ اختصاصی خودش استفاده می‌کند و برخی بر این باورند که انقلابی در صنعت زبان به وجود آورده هیچ وقت نمی‌تواند ترجمه‌ای بی‌نقص داشته باشد.

گوگل در گذشته نشان داده که خیلی با کاربران ایرانی میانه خوبی ندارد اما برخی اعتقاد دارند که ترجمه‌های اشتباه گوگل در رابطه با این جملات به خاطر پیشنهادها ( همانSuggestion) گروهی از کاربران است. گوگل برای بهتر شدن خود پیشنهادهای کاربران را برای ترجمه می‌پذیرد و به همین خاطر می‌تواند شیطنت با قصد و غرض یک گروه از کاربران ترجمه‌های گوگل را به این شکل درآورده باشد. کار،کار گوگل باشد یا کاربران طرفدار رژيم اسرائیل یک چیز مشخص است که ترجمه‌گر گوگل آن قدرها که برخی فکر می‌کنند قابل اعتماد نیست.