خاطره وزیر سابق بهداشت از چهارشنبه سوری

مرضیه وحیددستجردی در گفت و گو با خبرگزاری «تسنیم»، خاطره ای از اتفاقی که در شب چهارشنبه سوری برایش افتاده را این طور روایت کرد : بنده خود به شخصه قبل از ورود به وزارت بهداشت در ایام چهارشنبه‌سوری خانمی را که زائوی بنده بود دیدم که بر اثر صدای مخرب این ایام احتیاج به زایمان پیدا کرده بود و بنده نیز به دلیل ترافیک بسیار سنگین مجبور شدم به صورت پیاده خود را به بیمارستان برسانم ولی خوشبختانه توانستیم این خانم را به اتاق عمل برده و نوزادش به دنیا بیاورم.

وحید دستجردی گفت: ولی همان لحظه خانم دیگری به دلیل نبود پزشکش که وی نیز بر اثر ترافیک سنگین ایام چهارشنبه‌سوری به مشکل برخورده بود از درد بسیار رنج می‌برد و بنده مجبور شدم به وضعیت وی نیز رسیدگی کنم.