جشنواره ای که جایزه بعضی منتخبانش «صلوات» است

«خبرگزاری فارس» با مدیر طرح «کتابهای فجر» گفت و گو کرده است. بخش هایی از گفت و گوی «ابوالفضل صادقی» نویسنده، مجری، سرمایه‌گذار و روابط عمومی طرح کتاب‌های فجر با خبرگزاری فارس را بخوانید :

ابتدا درباره این طرح توضیح دهید که چه شد به فکر اجرای آن افتادید؟ فکر خودتان بود یا نتیجه فکر جمعی ؟



ابتدا از خبرگزاری‌ها که به نوعی کمک کردند و طبق نظر خود اطلاع‌رسانی کردند، تشکر می‌کنم. من درود می‌فرستم به روح شهدا که هر چه داریم از آنها است. وقتی آقا فرمودند ما ناراحت هستیم از وضعیت کتاب و انتظار ما درباره کتاب‌خوانی برآورده نشده و برای کالاهایی که ضرور هم نیست عده‌ای مباشر می‌شوند و تبلیغ می‌کنند تا مردم به خرید تشویق شوند و گفتند کتاب باید خوب باشد و بعضی کتاب‌ها مضر است و تمام دستگاه‌ها مسئول هستند مردم را به مطالعه تشویق کنند و کتاب برای زینت قفسه‌ها نباید باشد، وقتی ما این صحبت‌ها را 2-3 بار بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که طرح فجر را راه اندازی کنیم.







ما یعنی خودتان؟



بله. ‌خودم. احساس کردم که رهبر چشم‌اندازی را ترسیم می‌کند و ما باید کاری بکنم. البته ما مؤسسه راهبرد اقتصاد فردا هستیم. تحقیق‌هایی انجام دادیم که مردم چرا کتاب نمی‌خرند. اصلا شماها حقوقتان چه قدر است؟ سالانه چه قدر کتاب می‌خرید؟ یک کارمند معمولی چه قدر کتاب می‌خرد؟





آیا شما مؤسسه اقتصادی هستید؟ قبل از طرح فجر چه کار فرهنگی انجام داده‌اید؟



بزرگ‌ترین پروژه‌های فرهنگی بدون پیشرفت اقتصادی ممکن نیست! تشیع بدون پول که صادر نمی‌شود. چرا مقام معظم رهبری گفت سال تولید ملی است؟ این نشان می‌دهد که باید خیلی عمیق‌تر وارد شود. مصاحبه من را با قم دیدید؟ همه‌اش گفته‌ام تقصیر دولت است! شما اگر پیدا کردید ما از یک نفر، یک ریال وام گرفته باشیم.







قبلا چه کارهای فرهنگی انجام دادید؟



احسنت! یکی کتاب شور یادگیری است که به 4 بصیرت بعد از فتنه 88 می‌پردازد. به من گفتند پرچم نزنید روی جلد کتاب! من گفتم ما که عمرو عاص نیستیم، باید مشخص کنیم که هستیم و چه می‌کنیم و پرچم روی همه کتاب‌های من رفت.







به جز این کتاب چند کتاب دارید؟



7-6 عنوان کتاب داریم.







چند سال است که انتشارات دارید؟



10 سال. انتشارات کار فرهنگی خودش را انجام می‌دهد و مؤسسه هم کار اقتصادی خودش را. منتها نگاه کنید اگر صهیونیست‌ها بخواهند درباره واقعه قلابی هولوکاست چیزی بنویسند، تا تهش می‌روند و همه چیز را به هم وصل می‌کنند. ما این قدر باید هوشمند باشیم. من می‌گویم اگر هنر ما این بوده که کتاب‌ها را به خانه‌ها ببریم از ما حمایت کنید. در گزارش شما آمده بود این کتاب‌ها هیچ چیز ندارد.هر کس هر علمی جز ائمه دارد بگوید من عالم هستم ما هیچ چیز جز قرآن نداریم من تفسیر قرآن می‌خوانم. «عمّ یتساعلون» چه تونه؟! با من جنگ می‌کنید؟ تیر گرفتید به سمت من؟







از این کتاب‌ها چه قدر رفت به خانه‌های مردم؟



تعداد خوبی رفت! اگر خدا بخواهد و خدا کمک کند و با کمک دلسوزان نظام روز به روز بهتر خواهد شد. البته افرادی هستند که از روی ناآگاهی و حسادت مانع می‌شوند.

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شما بعد از شنیدن صحبت‌های رهبر، به این نتیجه رسیدید که کار بکنید. تیم داشتید یا خودتان به این 4 کتاب رسیدید؟



هیچ کس به ما کمک نکرد. به هر جا گفتیم، کمکمان نکرد. ارشاد کمک نکرد. به جز به ارشاد به به هیچ جا نامه نزدیم. ما 8 ماه دویدیم تا با آقای دری وقت ملاقات بگیرم. من این جوری بدبختی کشیدم اگر من وصل بودم، 8 ماه می‌دویدم؟





اما شما قبل از اینکه کار به اینجا بکشد در مصاحبه قبلی گفته بودید که طرح فجر با همکاری و مساعدت شخص آقای ضرغامی، معاونان و مشاوران ایشان انجام شده است؟ چه طور شما به هیچ جا وصل نیستید؟!



از صدا و سیما نگویید و دست روی قلبم نگذارید.







به جز شما کسی در نوشتن کتاب‌ها دست داشت؟



نویسنده منم . اجازه نمی‌دهم کسی در تالیفات من تصرف کند.







بگویید طرح فجر را چه طوری راه انداختید که به این کتاب‌ها و این تبلیغ‌ها رسیدید؟



وقتی مقام معظم رهبری آن حرف‌ها گفتند، ما یک میلیارد تومان با صدا و سیما قرارداد بستیم. طرف صدا و سیما هم نروید که کلاه گشادی سرتان می‌گذارند.







کتاب‌ها را قبلا نوشته بودید؟



بله، تو نمایشگاه کتاب سال 91 افتتاح شد. ماه مهر یک میلیارد تومان با صدا و سیما قرارداد بستیم. بعدش گفتند 4 میلیارد دیگر هم قرارداد ببندید ولی من زیاد صحبت نمی‌کنم در این باره.







چرا نمی‌‌توانید شفاف بگویید؟ ما فکر می‌کنیم شما رانت خوبی در صدا و سیما داشتید.



ای کاش رانت بود ما یک میلیارد قرارداد بستیم بعد 4 میلیارد دیگر خواستند.





یک میلیارد برای چند وقت؟



هزینه‌اش سنگین است. اصلا سراغش نروید برای پفک خوب است. برای 20 روز بود تبلیغات ما که خیلی سنگین بود. اصرار کردند شما این کار را انجام دهید.







چه کسی به شما اصرار کرد؟



آقای مهدوی مهر مدیرکل بازرگانی صدا و سیما.







کتاب‌ها را کجا عرضه می‌کردید؟

در فروشگاه‌های سراسر کشور بعدا آنها را جمع کردیم.





شما که ادعای دانستن سخنان رهبر انقلاب را دارید و به خاطر احساس وظیفه وارد این قضیه شدید ، چرا به جای اینکه 4 کتاب خودتان که کلا درباره محتوایش بحث است، کتاب‌هایی را تبلیغ نکردید که خود رهبر درباره‌اش مشخصاً نظر دارند؟



من زنگ زدم حوزه هنری، گفتم 100 هزار تا «شرح اسم» به من دهید!، گفتند 20 هزار تومان، نقدی 15 هزار تومان. گفتیم کتاب‌های ما را قبول دارید، بخرید . گفتند پول نداریم . گفتیم حالا که ما لینک داریم از لینک ما استفاده کنید و پول ما توی دلار و روغن نرود. هزاران ناشر و نویسنده هستند که پول چاپ کتابشان را ندارند و انشاالله به فضل پروردگار این اتفاق می‌افتد.







فکر نمی‌کنید گذاشتن هولوگرام و شماره پشت کتاب باعث می‌شود خیلی‌ها برای شرکت در مسابقه ، اصلاً کتاب را نخوانند؟



ببینید اگر بخواهید بچه را به کلاس اول ابتدایی بفرستید مدرسه باید پفک دستش دهید. ما می‌دانیم غالباً به خاطر جایزه می‌خرند. اما باید یادشان بدهیم برای کتاب پول بدهند. اگر یاد بگیرند بعداً خودشان کتاب می‌خرند. ما وصیت امام را با سوال به خانه‌های مردم بردیم.







درباره جایزه‌ها بگویید، این 57 میلیون تومان را به چند نفر می‌دهید؟



یک نفر.





به بقیه چی؟



بقیه 57 هزار تومان می‌گیرند و برایشان صلوات می‌فرستیم! البته ما ماشین هم می‌دهیم. جایزه‌های مختلفی هست که در تبلیغات آمده است.







پس پولش را دارید که این قدر جایزه بدهید و هزینه‌ها درآمده که می‌خواهید جایزه‌اش را بدهید؟



آره، ولی این‌قدرها نیست. الحمدالله. کمک کنید تا خدا راضی شود .





از ابوموسی بگویید. ابوموسی را چرا مطرح کردید؟



کار رسانه مدیریت ذهن‌ها است اگر ذهن‌ها را مدیریت نکنید رسانه‌های دیگر مدیریت می‌کنند، ما کتاب‌ها را به خانه‌ها فرستادیم. ابوموسی را نمی‌دانم شاید قرعه‌کشی مشهد باشد شاید قم شاید هم تهران.







پس چرا تبلیغ کردید ابوموسی؟



هویت ملی است. خدا بخواهد می‌رود ابوموسی. حالا می‌گوییم ابوموسی برای بقیه‌اش خدا بزرگ است. ولی از ابوموسی خیلی گفتیم . بچه‌های کوچک هم اسم ابوموسی را شنیده‌اند.



