مجله مهر- اینکه در میدان جنگ نرم غالباً در موقعیت دفاع قرار می‌گیریم و منتظریم تا هجمه‌ای صورت بگیرد تا سرتاپا واکنش شویم داستانی تکراری و بارها گفته‌است. پروژه "آرگو" و بازتاب‌ها و واکنش‌های داخلی نسبت به آن هم از این قاعده مستثنی نبوده‌است. در این مورد اخیر اما داستان واکنش‌ها ابعاد جالب توجهی پیدا کرده‌است.

پس از موج محکوم کردن سازندگان آرگو و به تبع آن زیر سوال بردن کیفیت اهدا جوایز اصلی مراسم اسکار به این فیلم آرام‌آرام زمزمه واکنش‌های عملی به گوش رسید. واکنش‌هایی که البته از چندی قبل هم آغاز شده بود.

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دورخیز برای تولیدات "عظیم"

مرکز سیما فیلم در این زمینه پیش گام بود. این مرکز در همان روزهای ابتدایی پخش جهانی "آرگو" نگارش سریالی با عنوان "پنجه شکسته" را به فرهادی توحیدی سفارش داد. توحیدی البته در این زمینه گفته بود: بعد از موفقیت "یک مشت پر عقاب"، دوستان سیمافیلم از من خواستند نگارش سری دوم این مجموعه را آغاز کنم اما با توجه به دغدغه‌ای که داشتم درخواست کردم به سمت تولید اثری با مضمون اشغال لانه جاسوسی و تشریح ابعاد این واقعه برویم. فرهاد توحیدی زمان آماده شدن فیلمنامه این مجموعه 20 قسمتی را اوایل پاییز 92 اعلام کرده بود.

اندکی بعد از دل خانواده سینما هم خبر رسید عطاءلله سلمانیان قصد دارد فیلم سینمایی "ستاد مشترک" را در پاسخ به "آرگو" مقابل دوربین ببرد. خبری که البته بازتاب جهانی هم پیدا کرد و برخی رسانه‌های خارجی آن را به‌عنوان واکنش سینمای ایران به فیلم "آرگو" معرفی کردند. جالب اینکه سلمانیان که آخرین ساخته‌اش "پرنده‌باز" در همین سال گذشته فروش به‌شدت ناموفقی در گیشه سینماها داشت، تأکید کرد "فیلم سینمایی ستاد مشترک با پروداکشنی عظیم جلوی دوربین خواهد رفت".

شکایت حقوقی با وکیل فرانسوی!

صحبت درباره بایدها و نبایدهای ساخت آثاری درباره واقعیت حوادث اشغال لانه جاسوسی در پاسخ به تحریفات "آرگو" با اهدا اسکار به این فیلم همچنان ادامه یافت و در این میان آثاری هم در قالب مستند به سرانجام رسید.

روزگذشته در مراسمی با حضور وزیر ارشاد دو نمونه از این تولیدات رونمایی شد. نرم‌افزار چند رسانه‌ای "نقد آرگو" و نیز مجموعه مستند "پنجه عقاب" که در همایش "شعبده هالیوود" رونمایی شد تا به امروز عملی‌ترین اقدامات در پاسخ به "آرگو" بوده‌اند اما در این مراسم خبر عجیبی منتشر شد که این اقدامات را تحت‌الشعاع قرار داد.

شکایت ایران از تهیه‌کننده و کارگردان فیلم "آرگو" قطعاً اقدامی است که از همان روزهای آغاز پخش جهانی این فیلم هم می‌توانست در دستور کار بخش حقوقی دولت ایران قرار بگیرد اما این اقدام با استعانت از وکیلی فرانسوی در نوع خود جالب توجه است!

دعوت از وکیل فرانسوی برای شکایت از عوامل آرگو

دبیر برگزاری همایش "شعبده هالیوود" در توضیح این انتخاب گفته‌است: "ایزابل کوتان‌پیر جزو معدود وکلای بین‌المللی است که پرونده‌هایی از این دست را که به گونه‌ای ضدصهیونیسم است، قبول می‌کند." لسانی، در پاسخ به این که اساسا شکایت از سینمای هالیوود از کجا شکل گرفت، هم گفته‌است: "این شکایت از الگوی کشورهای عربی برداشته شده است. این کشورها در مواجه با رسانه‌های غربی که اعراب را با فیلم‌ها و خبرها زیر سوال می بردند، شکایت کرده و تحریم‌های بسیاری را درباره کشورهای تولیدکننده این آثار ایجاد کردند، تا جایی که سینمای هالیوود دست به تولید فیلمی با نام "13 جنگجو" زد و چهره جدیدی از کشورهای عربی را به تصویر کشید."

جالب‌ اینکه تا همین امروز بخشی از دستمزد این وکیل به صورت پیش‌پرداخت برای عقد قرارداد پرداخت شده است!

دست به دامان هالیوود!؟

در کنار این واکنش‌ها اما جالب‌ترین تحلیل از سوی یکی از سایت‌های خبری وابسته به رسانه ملی منتشر شده‌است. پخش فیلم‌های روز سینمای جهان به‌ویژه فیلم‌های هالیوودی تحسین‌شده در مراسم اسکار اتفاقی است که هرساله به‌رغم موج انتقادات داخلی علیه این رویداد سینمایی در دستور کار رسانه ملی بوده‌است.

امسال و در نوروز 92 هم دو فیلم "اسب جنگی" ساخته استیون اسپیلبرگ و "جانگوی آزاد شده از بند" به کارگردانی کوئینتین تارانتینو از شبکه اول سیما روی آنتن خواهد رفت. نفس کیفیت خرید امتیاز پخش این آثار از کمپانی‌های هالیوودی که ایران را در فهرست رسمی تحریم‌های خود دارند به کنار اما انتشار تحلیلی با عنوان "جانگو در تلویزیون ایران، هوشمندانه‌ترین ضدحمله به آرگو" در سایت رسمی باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به سازمان صدا و سیما) این انتخاب و گزینش را با ابهاماتی جدی مواجه می‌کند!

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بخشی از تحلیل و استدلال نویسنده این مطلب را بدون هیچ قضاوتی بخوانید: "مشخص است که آمریکا هنگام نظر افکندن به پشت سر چیزی به اسم تاریخ نخواهد یافت و چنین حالتی در فیلم "جانگوی آزاده شده" کاملا پیداست. این فیلم که با جنجال‌سازی‌های عجیبی در حاشیه آن موقع اکران در آمریکا با موانعی اساسی مواجه شد نشان می‌دهد که اولین ساکنان آمریکا کنجاله و نخاله تمام کشورهای دیگر هستند. قطعاً لازم نیست اگر آمریکایی‌ها آرگو را ساختند ما هم برای تلافی فیلمی درباره سیزده آبان تهیه کنیم یا اگر آنها "300" را تولید می‌کنند ما هم اثری در مدح کورش یا داریوش بسازیم تا پاسخ آن ها داده شود."

وی در ادامه آورده‌است: "این طور ما همواره منتظر عمل رقیب خواهیم بود تا عکس العملی نشان دهیم و به عبارتی ابتکار عمل در دست طرف مقابل خواهد افتاد، در ضمن جوابیه ما باید کاملا نرم و نامحسوس باشد. یعنی هر مخاطبی بدون اینکه نیت‌مان را بداند پادزهر فیلم‌های آمریکایی را دریافت کند. بنابراین پخش فیلمی مثل "جانگوی آزاد شده" بدون هزینه ساخت یک فیلم بزرگ خیلی موثرتر از شلوغ بازی برای ساخت فیلمی در جواب "آرگو" است که با شناختمان از پروسه ساخت آثار به اصطلاح فاخر در سیستم دولتی تقریبا مطمئن هستیم این پاتک هم اثر جالبی در نخواهد آمد یکی از آخرین آثار فاخر دولتی: پنج میلیارد هزینه، سیصد میلیون فروش."

نویسنده سایت باشگاه خبرنگاران به این هم بسنده نکرده و آورده‌است: "قبل از این هم ما می‌توانستیم روی جانگوی آزاده شده تاکید فراوانی در عرصه بین المللی داشته باشیم و در این راه میشود از نام پرآوازه تارانتینو بهره‌ها برد."

درباره اینکه چنین تحلیل‌هایی چه نسبتی با سیاست‌گذاری‌های کلان سازمان صداوسیما برای بهره‌گیری گسترده از تولیدات سینمای هالیوود برای پرکردن کنداکتورهای ویژه‌ای همچون ایام نوروز دارد نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد اما واقعاً باید بپذیریم که برای پاسخ به هالیوود جز بهره‌بردن از نام‌های "پرآوازه هالیوود" چاره دیگری نداریم!؟ برای پاسخ به تولیداتی همچون "آرگو" در کنار افراط‌هایی چون دورخیز سریع و بدون برنامه برای تولید آثاری "عظیم" اما کم‌فروش و یا تفریط‌هایی همچون بهره‌گیری از نام‌آوران هالیوود واقعاً هیچ راه میانه‌ای نیست!؟