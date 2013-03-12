دولت جای طوفان شن را عوض کرد

lشهرستان طبس را با طوفان شن می شناسند. شهرستانی از توابع استان یزد که در سال 1359 شاهد گرفتار شدن هلی کوپترهای آمریکایی در طوفان شن بود. معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد گفته که طبس از یزد جدا شده و به خراسان جنوبی پیوسته است.

دشتی در گفت وگو با فارس گفته که موضوع انتزاع طبس از یزد از گذشته تاکنون مطرح بوده، مردم این شهرستان از طرق مختلف پیگیر جدایی طبس از یزد بودند و این موضوع را با دولت در میان گذاشته بودند و مسئولان در دولت و وزارت کشور با این انتزاع موافقت کردند.

وی دلیل این انتزاع را خواسته مردمی برشمرد و عنوان کرد: مردم به این دلیل که طبس فاصله کمتری با خراسان جنوبی دارند مایل بودند تا به خراسان ملحق شوند.

طبس در فاصله 370 کیلومتری مرکز یزد واقع شده واین شهرستان تا خراسان جنوبی تنها 250 کیلومتر فاصله دارد. از شهریور ماه سال گذشته، زمزمه‌های جدایی طبس از یزد بلند بود.

محمد کریم عابدی، نماینده پیشین این شهرستان هم در شهریور ماه سال گذشته موضوع انتزاع و جدایی شهرستان طبس از استان یزد را قطعی اعلام کرده بود.