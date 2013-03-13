قالیباف آجیل شب عید را از کجا می خرد؟

مجله مهر : بازدید شهردار تهران از خبرگزاری مهر بهانه ای شد تا با او گپی نوروزی بزنیم. «محمدباقر قالیباف» هم در حاشیه گفت و گوی مفصل، مشروح و البته جدی اش با خبرگزاری مهر، چند دقیقه ای هم در فضایی دوستانه به پرسشهای کوتاه و به قول خودش «تستی» ما پاسخ هایی کوتاه داد. اگر می خواهید قالیباف را در قامت یک مرد خانواده تصور کنید، این گپ و گفت کوتاه نوروزانه با شهردار تهران را بخوانید:

میوه و آجیل شب عیدتان را از کجا می خرید؟

انشاءالله از میادین میوه و تره بار شهرداری.

پسته هم می خرید؟

واقعیتش این است که هنوز تصمیم نگرفته ام.

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آخرین باری که برای خانه خرید کردید چه زمانی بود؟

من خیلی کم فرصت دارم که شخصا خرید منزل را انجام بدهم. ولی آخرین خریدم مربوط به 27 - 28 روز قبل است.

یادتان هست که چه خریدید؟

بله. گل برای همسرم.

عید امسال کجا هستید؟

انشاءالله مشهد الرضا(ع)، می دانید که ما مشهدی هستیم.

اگر بخواهید سال 92 را در یک جمله تعریف کنید چه می گویید؟

امیوارم انشاءالله سال امید و سربلندی برای ملت ایران باشد.