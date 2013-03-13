نقدی: کار خانم اوباما خیلی هم عالی بود

»پایگاه اینترنتی بسیج» نوشت: نشست نهایی ستاد جشنواره سرزمین نور سال 91 در محل ستاد سازمان بسیج مستضعفین تشکیل شد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در این نشست گفت: کار خانم اوباما خیلی عالی بود و اگر صدها میلیارد خرج می کردیم که اینطور با وضوح سرسپردگی سینمای آمریکا و جایزه اسکار به کاخ سفید را به دنیا نشان دهیم نمی توانستیم.

سردار نقدی رئیس ستاد جشنواره ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های عظیم این جشنواره مردمی برای رساندن پیام شهدا به نسل‌های آینده اظهار داشت: امروز دشمن از همه توان خود برای مقابله با فرهنگ و ارزش های انقلاب اسلامی استفاده می‌کند. جشنواره ای مانند اسکار چند سال است که صریحاً به ابزاری برای کوبیدن ایران و اسلام تبدیل شده است و ما هم باید از حضور گسترده مردم در این جشنواره برای جریان سازی مثبت و ارزشی استفاده کنیم و از ارزشهایمان جانانه دفاع کنیم.



نقدی تصریح کرد: البته کار خانم اوباما خیلی عالی بود و اگر صدها میلیارد خرج می‌کردیم که اینطور با وضوح سرسپردگی سینمای هالیوود و جایزه اسکار را به کاخ سفید برای مردم دنیا ثابت کنیم نمی‌توانستیم چرا که آنها انکار می‌کردند و ژست استقلال طلبانه می‌گرفتند.