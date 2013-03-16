محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا و در آخرین حضور خود در سال 91 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابد و از محمد حسن طریقت منفرد وزیر پیشنهادی بهداشت دفاع خواهد کرد.

فارس می نویسد: جلسه رای اعتماد طریقت منفرد فردا در یک جلسه علنی مجلس برگزار خواهد شد و نمایندگان برنامه ها، سوابق و صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان را بررسی خواهند کرد. پنج شنبه 7 دی ماه و پس از برکناری ناگهانی مرضیه وحید دستجردی ،محمد حسن طریقت منفرد از سوی رییس جمهور به عنوان سرپرست موقت این وزارتخانه منصوب شد و هفته گذشته نیز احمدی نژاد در نامه ای به مجلس او را به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه معرفی کرد.

نمایندگان مجلس 8 اسفند ماه سال جاری نیز در یک جلسه علنی که با حضور احمدی نژاد برگزار شده بود با 177 رای موافق از مجموع 243 رای به ریاست «محمد حسن نامی» بر وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات رای مثبت دادند و نامی به عنوان دومین وزیر ارتباطات دولت دهم منصوب شد.