برنامه سه ساله ای که از سال سوم شروع شد

مجله مهر: «با توجه به اينكه طبق قانون و سخنان شما بايد 23 هزار پرستار استخدام شود. شما می توانيد آگهي استخدام 23 هزار پرستار را از فردا اعلام كنيد.» حالا برمبنای تاریخ هجری قمری، درست 2 سال از این سخنان رئیس جمهور می گذرد. محمود احمدی نژاد در مراسم روز پرستار سال 89 این سخنان را خطاب به وزیر بهداشت دولتش گفت. وعده ای که سبب شد همه پرستاران حاضر در مراسم، به شوق آمده و احمدی نژاد و خانم وحیددستجردی را حسابی تشویق کنند.

حالا اما 2 سال پس از وعده رئیس جمهور، پرستاران سال 91 را در حالی به پایان می رسانند که وعده استخدام 17 هزار پرستار تا پایان سال 91 را هم خیلی وقت نیست از زبان «رئیس نظام پرستاری» شنیده اند.

«غضنفر میرزا بیگی» دی ماه امسال با بیان اینکه بر اساس دستور رییس جمهور استخدام 90 هزار کادر بالینی در وزارت بهداشت طی سه سال کلید خورده است، گفته بود: «از این میزان 30 درصد امسال استخدام می‌شوند که حدود 17 هزار نفر آنها پرستار هستند.»

رئیس کل نظام پرستاری کشور با تایید شمار پرستاران بیکار گفته بود: «برآوردهای ما نشان می‌دهد که حدود 17 هزار پرستار جویای کار در بخش دولتی برای امسال وجود دارد و از سال آینده نیز با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پرستاری در کشور، مشکلی از نظر تأمین نیرو و استخدام وجود نخواهد داشت. در مورد آزمون استخدامی امسال نیز ابلاغیه‌های لازم از سوی رییس جمهور و معاون نیروی انسانی ریاست جمهوری به وزارت بهداشت رسیده است و برگزاری سریع آزمون استخدامی به همت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بستگی دارد.»

ماجرایی که مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت هم آن را تایید کرد: «مجوزهای استخدام مربوط به یک برنامه 3 ساله است. مقرر شده است با برگزاری آزمون استخدام حدود 30 هزار نفر از 90 هزار نفر کادربالینی در سال 91، یک سوم دیگر سال آینده (سال 92) و مابقی در سال 93 جذب شوند که بیش از 60 درصد این تعداد پرستار هستند.»

از همان 30 فروردین 89 که احمدی نژاد با ادبیات خاص خودش، وعده استخدام را به پرستارها داد، اما و اگرها درباره توان استخدامی وزارت بهداشت شروع شد. پی گیری گاه و بیگاه این موضوع هم در همایش های مختلف و توسط وزیر بهداشت نشان می داد که موانع بزرگی بر سر راه استخدام پرستاران وجود دارد. موانعی که وزیر وقت بهداشت، 19 مهرماه 89 از آنها سربسته سخن گفته بود:«استخدام 23 هزار پرستار قطعا انجام می شود و هیچ مقام دولتی نمی تواند در مقابل دستور رئیس جمهور ایستادگی کند. وزارت بهداشت قطعا دستور رئیس جمهوری مبنی بر استخدام 23 هزار پرستار را اجرا می‌کند.»

مقاومت مجلس و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، علاوه بر واکنش وزیر بهداشت، واکنش رئیس کل سازمان نظام پرستاری را هم به همراه داشت. اما کار از یک جای دیگر هم می لنگید:«خانه ملت».

واکنش نمایندگان مجلس به استخدام 23 هزار پرستار، توپ بی قانونی را به زمین دولت انداخت. 27مهر 89 پزشکیان، وزیر بهداشت سابق و نماینده مجلس گفت: «آقای احمدی‌نژاد دستور داد 26 هزار پرستار استخدام کنند ولی عملا مجوزی برای این کار صادر نشده و اعتباری نیز برای آن در نظر گرفته نشده است و در قانون بودجه نیز تصمیمی در این مورد وجود ندارد، حال آن‌که دنبال مقصر می‌گردند تا مسئولیت را به دوش او بیاندازند. وقتی برای موضوعی اعتباری در نظر نگرفته‌اند و دولت در بودجه به این مورد توجه نداشته، در نتیجه وزارت بهداشت برای تامین نیازهای خود نمی‌تواند استخدام کند. 26 هزار نفر مشکلی نیست می‌توانند صد هزار نفر استخدام کنند ولی باید اعتبار آن را در بودجه در نظر بگیرند تا بتوانند بر اساس آن، استخدام کنند.»

هرچند مخالفت بعضی نمایندگان مجلس نتیجه نداد و با وجود مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس و رای ندادن نمایندگان مردم در صحن علنی، دولت تصمیم گرفت 23 هزار پرستار را تا پایان سال 89 استخدام کند و وزیر بهداشت گفت که 230 میلیارد تومان هزینه سالانه این اشخاص را تقبل می کنیم.

چندماه بعد و در روزهای پایانی سال89 ، آزمون استخدامی پرستاران با حضور 83 هزار متقاضی در سراسر کشور برگزار شد و اعلام شد که نتایج آن اواسط فروردین 90 اعلام می‌شود؛ اما اطلاع دقیقی از استخدام‌های بعد از این آزمون داده نشد. وحیددستجردی در سال 90 اعلام کرد که در سال گذشته 23 هزار نفر از گروه پرستاری به منظور اجرای قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها استخدام شدند. او گفت که امسال نیز 9 هزار پرستار به منظورفعالیت در مراکز درمانی تازه تاسیس استخدام می‌شوند.

علاوه بر او رئیس جمهور هم در نشست خبری مهرماه 91، ماجرای استخدام پرستاران را «تمام شده» دانسته بود.

با این حال معلوم نیست اگر پرستاران به استخدام دولت درآمده اند، برنامه 3 ساله و استخدام 17 هزار پرستار در سال 91 برمبنای کدام تصمیم طرح ریزی شده است. آیا این 17 هزار پرستار همان 23 هزار پرستار وعده داده شده رئیس جمهورند؟ آیا مشگل استخدامی پرستاران حل شده است؟