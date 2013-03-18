تنبل ترین ملت های دنیا را بشناسید

«جام جم آنلاین» نوشت: نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد، پس از مالت، سوازیلند با 69 درصد، عربستان با 3 . 68 درصد، صربستان با 68 درصد و انگلیس با 3 . 63 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نداشتن تحرک بدنی، عامل 2 . 19 درصد از مرگ و میرها در مالت است و این عامل در انگلیس 17 درصد، آمریکا 8 . 10 درصد و یونان 2 . 4 درصد است.

آنچه در این فهرست توجه خواننده را بیش از هر چیز به خود جلب می‌کند، قرار گرفتن نام کشورهای پیشرفته و صنعتی مانند ژاپن، انگلستان و ایتالیا در کنار کشورهای فقیری مانند نامیبیا و سوازیلند است.

در این فهرست نام کشورهای ثروتمندی مانند عربستان، کویت و امارات در کنار نام کشورهایی مانند ترکیه، آرژانتین و مالزی به چشم می‌خورد که از یکسو نشان‌دهنده ناهمگونی میان کشورهای یادشده است و از طرف دیگر بیانگر آن است که تنبلی و کم‌تحرکی مردم کشورهای جهان تحت تاثیر عوامل دیگری غیر از ثروت، پیشرفت، فقر و عواملی از این دست است.

فهرست مزبور بیانگر آن است که کم‌تحرکی و تنبلی در میان مردم تمام قاره‌های جهان از آسیا و آفریقا گرفته تا اروپا و آمریکا شایع است و شرایط جغرافیایی در کم‌تحرکی تاثیری نداشته یا کمتر تاثیرگذار بوده است.

در این پژوهش بر اساس آمار بهداشت جهانی آمده است که پشت میزنشینی سالانه پنج میلیون نفر را در جهان قربانی می‌کند که خود این پشت میزنشینی، نشانی از نظم و شیوه‌های کار در جهان امروز است که خالی از تحرک و دفع تنبلی است.

در این مطالعه از برخی عادات روزانه مردم مثل تکیه بیش از حد به خودرو یا نشستن طولانی‌مدت در برابر تلویزیون و رایانه انتقاد شده و آمده است:‌ «نسل‌های گذشته در کشورهای عربی خلیج‌فارس در مشاغلی چون چوپانی و صید فعال بودند که این امر سبب تحرک بالای آنها می‌شد، اما با پیدایش نفت بسیاری از شهروندان به سوی مشاغل بی‌تحرک روی آوردند و این امر سبب افزایش تنبلی در این کشورها شد.»

در این تحقیق گسترده، منظور از تنبلی این است که از سه نوع فعالیت روزانه یعنی 30 دقیقه پیاده‌روی آرام در روز (در پنج مرحله)، 20 دقیقه فعالیت بدنی (در سه مرحله) یا آمیزه‌ای از این دو اجتناب شود.