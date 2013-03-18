صدقه تلفنی هم آمد

خبرگزاری رسا نوشت : عبداله جلالی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم که در مراسم افتتاحیه طرح صدقه تلفنی در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت، با اشاره به روند رو به رشد فناوری اطلاعات و خدمات دریافت و پرداخت الکترونیک و حذف پول فیزیکی در کشور، برنامه‌ها و فعالیتهای کمیته امداد را نیز از این قاعده مستثنی ندانست.

وی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم نیز برای به روز کردن روش‌های در یافت کمک‌های مردمی و و ایجاد تسهیلات بیشتر برای خیرین به منظور واریز کمک‌های نقدی ایشان اقدام به راه اندازی سیستم صدقه تلفنی کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با تأکید بر این که این سیستم فعلا فقط برای مشترکین تلفن ثابت طراحی و راه اندازی شده است، بیان داشت: شماره این سامانه در استان قم 61677 است.

وی تسهیل در پرداخت صدقات و کاهش هزینه‌های جمع آوری آن را از مزایای این طرح برشمرد و گفت: هزینه مکالمه با این سیستم فقط یک پالس شهری معادل 50 ریال و حداکثر مبلغ قابل در یک روز 50 هزار ریال خواهد بود که مبلغ صدقه اعلام شده توسط مشترکین در قبض دوره بعد آنها لحاظ می گردد.

براساس گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) قم، جلالی یکی از اهداف مهم این طرح را صرفه جویی در زمان عنوان و خاطرنشان کرد: با فراگیر شدن این طرح مهم، صدقات و کمکهای مردم نیز در زمان کمتری بدست نیازمندان می رسد.