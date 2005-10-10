مجله آمريكايي تايم: البرادعي مديريت مستقل ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، مجله آمريكايي تايم در واكنش به اعطاي جايزه صلح نوبل به محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي نوشت: سازمان اعطاي جايزه صلح نوبل اين جايزه را درست زماني به البرادعي اعطا كرد كه وي ميان بن بست ايران و غرب گرفتارشده است و نمي تواند خود را از آن برهاند.

تحليلگر اين مجله آمريكايي كه به نظر مي رسد از انتخاب البرادعي براي دريافت جايزه صلح نوبل رضايت ندارد، در ادامه نوشت: در حالي كه آمريكا و كشورهاي اروپايي ايران را به دنبال كردن برنامه هاي هسته اي به منظور ساخت تسليحات اتمي متهم مي كنند و خواهان ارجاع اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل هستند، كشورهاي زيادي نيز مي باشند كه با ارجاع ايران به شوراي امنيت مخالفت دارند.

وي افزود : اما البرادعي تاكنون نتوانسته است با مديريت صحيح و مستقل ميان اين دو گروه به يك نتيجه منطقي دست پيدا كند و پرونده هسته اي ايران همچنان باز است.

تحليلگر تايم در بخش ديگري از اين مقاله آورده است: در مسير بررسي پرونده هسته اي كشورهاي مختلف ما بارها شاهد بوديم كه آمريكا بر روند بررسي پرونده ها تاثير گذار بود و البرادعي را مجبور مي كرد كه طبق منافع كاخ سفيد در اين زمينه راي دهد و بنابراين از تصميم گيري منصفانه جلوگيري به عمل مي آمد.