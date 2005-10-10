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۱۸ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰

درواكنش به اعطاي جايزه نوبل به مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي ؛

مجله آمريكايي تايم: البرادعي مديريت مستقل ندارد

مجله تايم نوشت: البرادعي تاكنون نتوانسته است در آژانس بين المللي انرژي اتمي مديريتي مستقل ارائه دهد و شايستگي دريافت جايزه صلح نوبل را ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مجله آمريكايي تايم در واكنش به اعطاي جايزه صلح نوبل به محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي نوشت: سازمان اعطاي جايزه صلح نوبل اين جايزه را درست زماني به  البرادعي اعطا كرد كه وي ميان بن بست ايران و غرب گرفتارشده است و نمي تواند خود را از آن برهاند.

 

تحليلگر اين مجله آمريكايي كه به نظر مي رسد از انتخاب البرادعي براي دريافت جايزه صلح نوبل رضايت ندارد، در ادامه نوشت: در حالي كه آمريكا و كشورهاي اروپايي ايران را به دنبال كردن برنامه هاي هسته اي به منظور ساخت تسليحات اتمي متهم مي كنند و خواهان ارجاع اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل هستند، كشورهاي زيادي نيز مي باشند كه با ارجاع ايران به شوراي امنيت مخالفت دارند.

 

وي افزود :  اما البرادعي تاكنون نتوانسته است با مديريت صحيح و مستقل ميان اين دو گروه به يك نتيجه منطقي دست پيدا كند و پرونده هسته اي ايران همچنان باز است.

 

تحليلگر تايم در بخش ديگري از اين مقاله آورده است: در مسير بررسي پرونده  هسته اي كشورهاي مختلف ما بارها شاهد بوديم كه آمريكا بر روند بررسي پرونده ها تاثير گذار بود و البرادعي را مجبور مي كرد كه طبق منافع كاخ سفيد در اين زمينه راي دهد و بنابراين از تصميم گيري منصفانه جلوگيري به عمل مي آمد.

 

کد مطلب 239575

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