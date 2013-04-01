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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

پیکان هم نماد تهران ‌شد!

پیکان هم نماد تهران ‌شد!

مسافرانی که نوروز امسال وارد تهران شدند، به جای برج میلاد و برج آزادی با یک پیکان قدیمی مورد استقبال قرار گرفتند! خودرویی که در چهار ورودی تهران نصب شده تا نماد مسافرت نوروزی در پایتخت باشد.

به گزارش ایسنا، سازمان زیباسازی شهر تهران در نوروز امسال مجسمه ای با عنوان "مسافرت" طراحی کرده که شامل یک دستگاه پیکان قدیمی همراه با باربند و چمدان در چهار رنگ مختلف است.

در ورودی تهران – کرج مجسمه مسافرت به قرمز، در ورودی شهید بابایی به رنگ زرد، در بلوار امام رضا(ع) به رنگ نارنجی و در بزرگراه خلیج فارس نیز مجسمه پیکان به رنگ آبی طراحی و نصب شده است.

به گفته روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، این مجسمه برای تمام فصول جذابیت دارد در واقع به دلیل نصب و جانمایی مناسب آن هر مسافری که به شهر تهران ورود کند، با دیدن آن خودروی قدیمی، خاطرات زیبای گذشته برایش تداعی می شود.

کد مطلب 2395779

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