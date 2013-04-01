پیکان هم نماد تهران ‌شد!

به گزارش ایسنا، سازمان زیباسازی شهر تهران در نوروز امسال مجسمه ای با عنوان "مسافرت" طراحی کرده که شامل یک دستگاه پیکان قدیمی همراه با باربند و چمدان در چهار رنگ مختلف است.

در ورودی تهران – کرج مجسمه مسافرت به قرمز، در ورودی شهید بابایی به رنگ زرد، در بلوار امام رضا(ع) به رنگ نارنجی و در بزرگراه خلیج فارس نیز مجسمه پیکان به رنگ آبی طراحی و نصب شده است.

به گفته روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، این مجسمه برای تمام فصول جذابیت دارد در واقع به دلیل نصب و جانمایی مناسب آن هر مسافری که به شهر تهران ورود کند، با دیدن آن خودروی قدیمی، خاطرات زیبای گذشته برایش تداعی می شود.