مجله مهر- باشگاه خبرنگاران نوشت؛ افرادی که از لپتاپ استفاده میکنند یکی از مهمترین نکاتی که همیشه میگویند کثیف شدن این وسیله است که البته بسیار سخت نیز پاک می شود. برای پاک کردن یک لپ تاپ باید نکات خاصی را رعایت کنید.
** اول از همه بدنه لپتاپ مهم است چرا که بیش از باقی مناطق با آن در ارتباط هستید و ممکن است اثر انگشت روی آن بماند. اکر هنوز لپ تاپ نخریده اید بهتر است به جنس بدنه که براق نباشد دقت کنید. برای پاک کردن این قسمت می تواند از پاک کننده های مخصوص و یا دستمالهای ابریشمی که خیلی کم نمدار شدهاند استفاده کنید.
** دومین نقطه که با آن ارتباط بیشتری داریم کیبورد لپتاپ است. برای تمیز کردن صفحه کلید باید نوع آن را مورد نظر داشت. صفحه کلیدهایی که دکمههای آن از یکدیگر جدا هستند و هرکدام محفظه خود را دارند تنها با تمیز کردن ظاهر و روی آن تمیز می شوند. برخی صفحه کلیدها نیز به صورت یکپارچه هستند و بین آنها راه های نفوذ گرد و خاک وجود دارد. برای تمیز کردن آن ها باید از هوای فشرده شده با استفاده از یک لوله نازک استفاده کنید تا تمامی آلودگیهای درون کیبورد خارج شود.
** برای تمیز کردن تاچ پد بهتر است بسیار احتیاط کنید. این بخش از لپ تاپ بسیار حساس است و ممکن است به هر مادهای سازگاری نداشته باشد. برای تمیز کردن آن بهتر است تنها از دستمالهای لطیف و خشک استفاده کنید. آب یا مواد ضدعفونی کننده میتوانند این صفحه را از کار بیاندازند.
** در کناره هر لپتاپی تعدادی ورودی مختلف و درگاههای متفاوت وجود دارد که باید همیشه تمیز باشند. بهترین راه برای تمیز کردن این درگاهها استفاده از هوای فشرده شده و همچنین دستمالهای نازک ولطیف است. هیچگاه از اب و یا دستمالهای نمدار استفاده نکیند چرا که ممکن است آب به داخل آن ها نفوذ کرده و از کار بیافتند.
** باتری لپتاپها ممکن است بر اثر کثیفیها عمرشان کاهش پیدا کند از همین رو بهتر است آنها ار هفتهای یکبار تمیز کنید. تنها کافی است باتری را از محفظه اش خارج و آن را با دستمال خشک تمیز کنید.
** برای تمیز کردن مانیتور هیچگاه از آب و یا دستمالهای مختلف استفاده نکنید. بهترین وسیله برای تمیز کردن مانیتور لپاپ استفاده از دستمالهای مخصوص السیدی هاست که تنها گرد و خاک ها را از روی آن جمع میکند.
** همیشه بهترین راه برای الودگی پیشگیری از آن است پس بهتر است از قرار دادن لپتاپ در محلهایی که گرد و خاک زیاد است و همچنین مکانهایی که رطوبت آنها بالا است جا خودداری کنید.
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