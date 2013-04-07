اگر عید چاق تان کرده بخوانید!

خیلی از افراد بعد از گذراندن تعطیلات به دلیل خوردن و خوابیدن زیاد، وزنشان چند کیلو افزایش می یابد. هر چند که معمولا وزن بعد از تعطیلات بیشتر از 4 - 3 کیلو نیست اما بیشتر کسانی که دچار این اضافه وزن شده اند، ترجیح می دهند خیلی سریع وزنشان را پایین بیاورند و به اندام و وزن سابق خود برسند بنابراین توصیه هایی برای کاهش وزن سریع بعد از تعطیلات داریم.