محسن رضایی در جمع مردم نیشابور در مهدیه این شهرستان، افزود: مدیریت کارآمد، تغییر ساختار اقتصادی، ارائه برنامه جدید اقتصادی و استفاده از جوانان بهعنوان فرشتگان ملت راهکارهای خلق حماسه اقتصادی است. در کنار گنج نشستهایم، ولی کلی مشکلات اقتصادی و مفاسد اجتماعی چون اعتیاد داریم.
وی با بیان اینکه با این درآمدهای کشاورزی ما تا زمانی که سنتی و به شکل 50 سال پیش باشد معلوم است که درآمد نیست، تاکید کرد: باید کشاورزی مکانیزه شود و در کنار آن صنایع تبدیلی ایجاد شود، آن وقت درآمد در هر هکتار پنج برابر میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر همه امکانات کشور در اوج باشد ولی مدیریت نباشد این منابع در جای خود استفاده نمیشود و یا اگر استفاده شود اثرات آن کم است. خیلی کارها شده است، کم سد و بزرگراه ساخته نشده است ولی اثرات آن در زندگی مردم کم است.
اهم اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به نقل از ایسنا بخوانید؛
*البته خطاهای بسیار بزرگی در این دولت صورت گرفته است و الان باید حداقل در آستانه تحریمها 400 میلیارد دلار ذخیره میداشتیم و الان کیسه بیتالمال جمهوری اسلامی باید پر از دلار میبود. تمام مدیریتهای صد ساله اخیر سیاسی بودند و هیچکدامشان بر مبنای مسائل علمی اقتصادی نبودند.
* نیاز به مدیریتی داریم که بتواند اقتصاد را متحول کند،ساختمان اقتصاد چون بر مبنای ستون نفت ساخته شده است، مشکل دارد و تکمحصولی است که البته در اقتصادهای پیشرفته بساط تک محصولی برچیده شده است و پول ملی ما چون به نفت متکی است بیخاصیت شده است.
*جوانان را بهعنوان فرشتگان نجات باید به صحنه بیاوریم.
*در مقابل دنیا از ارزشها دفاع میکنیم اما بیعرضگی و ضعفهای خود را نباید توجیه کنیم و این ظلم به اسلام و مردم است.
* یک فقیر هم نباید پیدا شود، سالآهای آینده میتواند سالهای خیزش ملت ایران در فرهنگ و اقتصاد باشد و مطمئنا جامعه ایران به شکوفاترین اقتصاد منطقه تبدیل میشود.
*بین ما و آمریکاییها یک چالش جدی به وجود آمده است، آمریکاییها منتظر نتایج انتخابات نیستند و موضوع مذاکرات یک چالش جدی برای کشور است نباید دشمن را دست کم گرفت و شعار بیخود داد زیرا این موضوع به نظام و امنیت ما تاثیرگذار است.
*تحریمهای بینالمللی به مسایل داخلی کشور بر میگردد، سال 91 سال سختی بود. مسایل و مشکلات کشور مربوط به اوجگیری منازعات است که بین جناحهای سیاسی به وجود آمده است و این منازعات از حد خودش تجاوز کرده و باعث افزایش فشارهایی بر زندگی مردم شده است.
*کشور ما پیشرفته است موشکهای ما از چند هزار کیلومتری عبور میکنند، اما مردم برای خرید گوشت، مرغ و برنج و پراید مشکل دارند. ما در سیاست پیشرفت کردیم اما در زندگی ناقصیم و برای عقبماندگیهای اقتصادی و بیکاری باید فکری کنیم.
*در دولت آقای هاشمی مسایل زیربنایی زیاد بود؛ بحث آزادی در دولت آقای خاتمی پیگیری میشد که این موضوع باید نهادینه شود. در دولت آقای احمدینژاد چند نقطه مثبت هست که باید اصلاح شود. مسکن مهر از بانک مرکزی پول بدون پشتوانه میگیرد و این باعث افزایش تورم میشود، همچنین سفرهای استانی هم اول باید با کارشناسان برنامه گذاشته و بعد برای مردم بازگو شود.
*در مرحله دوم مقدار 65 هزار تومان برای درآمد و تولید در نظر گرفته خواهد شد که مردم سه تا 6 ماه نمیتوانند برداشت کنند تا اثر تورمی آن گرفته شود.
* باید مدیریت فعلی کشور تغییر داده شود و آدمها سر جای خودشان قرار گیرند که با این کار 50 درصد مشکلات حل میشود و ساختار اداری کشور که رضاشاه درست کرده اصلاح شود و اختیار در زمینه اقتصاد به استانها داده شود.
*باید دیپلماسی کشور را فعال کنیم،در کنار مذاکرات هستهای میشود روی موضوع هستهای صحبت کرد و راهحل میانهای برای این موضوع وجود دارد که بازی برد برد خواهیم داشتم که نه ما شکست بخوریم و نه آنها فکر کنند، تهدیدی علیه دنیا از جانب ما وجود دارد. پیشرفت داخلی به روابط مرتبط است و آمریکاییها منتظرند تا تاثیر تحریمها را بر ایران ببینند و اگر ما در برابر تحریمها بایستیم آنها شکل مذاکره را عوض میکنند.
*{در پاسخ به سوالی در مورد ارتباطش با مافیای سیگار}: نه سیگاری هستم و هیچ ارتباطی با شرکتهای سیگار ندارم و جلسهای هم با آنها نداشتهام.
* 20 سال است که دولتها به دنبال این موضوع بودند که اقتصاد را بدون نفت اداره کنند که آمریکا این صورت مساله را با تحریم نفت حل کرده است. کارهای غیرسیاسی باید از دست سیاسیون گرفته شود. 4 سال آینده جزء سختترین سالهای کشور خواهد بود. دیروز حماسه از لولههای تفنگها بیرون میآمد و الان از نوک قلمها و تراوشات ذهنی بیرون میآید.
* من در سال 88 در مورد نتایج انتخابات به شورای نگهبان اعتراض کردم و مسیر قانونی را طی کردم و گفتم تخلفاتی صورت گرفته، اما معتقد به پیگیری از طریق قانون بودم، زیرا دو مسیر اعتراضات وجود داشت اما من هوادارانم را به خیابانها فرا نخواندم و به نظر شورای نگهبان تمکین کردم.
*ائتلاف را قبول دارم به شرط اینکه از دل انقلاب بیرون بیاید.
نظر شما