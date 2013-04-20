سایت «خیریه همت» نوشت : این فراخوان شرح مختصری از وضعیت آسیب دیدگان سانحه سوختگی ساکن در کوره آجرپزی در محدوده جاده ساوه تهران است.

یک خانواده ۶ نفره ساکن یک اتاقک کاهگلی حدود ۲۰ متری در کوره پزخانه ای در محدوده جاده ساوه ۲فروردین امسال دچار سانحه سوختگی می شوند.

این خانواده شامل مادربزرگ، مادر(۳۵ساله)، ۳ پسر( ۱۶-۱۱ و۶ ساله) ودختر۱۴ساله آنهاست.

پدر خانواده فوت کرده شش سال قبل فوت کرده و تنها درآمد خانواده کارگری پسر ۱۶ساله آنها است.

آنها مستاجر این اتاقک هستند با یک و نیم میلیون ودیعه و اجاره ماهیانه ۶۰ هزار تومان.

سانحه سوختگی با واژگون شدن ظرف آب جوشی که برای گرم شدن محیط اتاقک مورد استفاده قرار می گرفته است منجر به آسیب دیدگی مادر و دو پسر ۶ و ۱۱ ساله می شود.

پس از این اتفاق اعضای خانواده به بیمارستان شهدای یافت آباد منتقل می شوند و اقدامات درمانی بر روی آنها شروع می شود.

پسر ۶ ساله از بقیه کمتر دچار ضایعه شده و سوختگی وی مربوط به ناحیه کمر به پایین بدن است که جزئی بوده و درحال بهبودی است.

پسر ۱۱ ساله در ناحیه زیر بغل و پهلو و دست چپش دچار سوختگی نسبتا شدید شده است که باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.

مادر خانواده هم به دلیل نوع لباس از بقیه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و از کتف تا زانوهای وی به شکل دردناکی دچار سوختگی شده است.

به علت وخامت حال مادر خانواده، دوره بستری او در بیمارستان ۱۲ روز به طول می انجامد و فرزندان خانواده به دلیل مشکلات مالی علی رغم نیاز به ادامه بستری، به خانه فرستاده می شوند.

هزینه بستری مادر خانواده در این ۱۲ روز جمعا به مبلغی در حدود ۸ میلیون تومان می رسد که با پس انداز یک و نیم میلیونی پسر بزرگ خانواده و مابقی بوسیله قرض از دیگران تامین شده است.

بعد از مرخص شدن مادر از بیمارستان اقدامات درمانی در خانه ادامه پیدا می کند. اقدامات پرهزینه ای که تا کنون حدود ۲میلیون تومان خرج برداشته است.

به علت عدم ترمیم بافت های سوخته پسر ۱۱ ساله باید یک عمل پیوند بر روی او انجام شود.

براساس اعلام نظر پزشکان مادرخانواده نیز نیازمند جراحی است علاوه بر نیاز به تامین هزینه های دارو و پانسمان های مجدد که متاسفانه سرسام آور است.