مجله مهر: روزنامه کیهان با افزایش قیمت 60درصدی اش اولین روزنامه ای است که در سال جدید قیمت فروش را بالا برده و از 300 تومان به 500 تومان رسانده است. رقمی که حالا در بین روزنامه های عمومی کشور، «میانه» به حساب می آید اما تا پیش از حذف یارانه کاغذ، می توانست رقم فروش یک مجله 64صفحه ای باشد.

یارانه کاغذ از سال 87 قطع شد و بعد از آن نشریات مجبور به خرید کاغذ با ارز آزاد شدند. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در آن زمان دلیل قطع یارانه کاغذ را بند «ز» ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت که بر اساس این ماده قانونی شورای اقتصاد، دیگر کاغذ دولتی وارد نمی شود.

تا پیش از جهش بلند قیمت دلار در سال 90 تامین هزینه های کاغذ با ارز آزاد وضعیت نشریات را بحرانی نکرده بود اما حالا در شرایطی که نشریات مجبور به معامله کاغذ با ارز 3هزار تومانی هستند، بالا بردن قیمت و کم کردن صفحات تنها گزینه پیش روی آنها است.

در حال حاضر حداقل قیمتی که برای یک روزنامه می توانید بپردازید، 200 تومان است و حداکثر آن به 1000تومان می رسد. در این بین روزنامه های 300، 400، 500 و 700 تومانی هم هستند که البته تعداد آنها انگشت شمار است.

در حال حاضر، برای خرید یک روزنامه 200 تومانی باید از میان روزنامه های اطلاعات، ایران، جمهوری اسلامی، خورشید و جوان یکی را انتخاب کنید که البته ایران با 32 صفحه حجیم ترین آنها است و بقیه روزنامه های این رده قیمتی 16 صفحه دارند.

در بین روزنامه های 300 تومانی، انتخاب شما یکی از روزنامه های همشهری با 20 صفحه اصلی و 8صفحه ضمیمه و جام جم با 20 صفحه و 8 تا 16 صفحه ضمیمه خواهد بود و در بین 500 تومانی ها، می توانید یکی از روزنامه های کیهان، دنیای اقتصاد، هفت صبح، تهران امروز و خراسان را انتخاب کنید. پرصفحه ترین این روزنامه ها دنیای اقتصاد 32 صفحه ای است و کم صفحه ترین شان کیهان با 12 صفحه است.

در میان روزنامه های 1000 تومانی اما گزینه هایی مثل شرق، آرمان، اعتماد، شهروند، قانون، بهار و آفتاب یزد پیش روی روزنامه خوان ها است که البته تمام آن ها 16 صفحه ای هستند.