مجله مهر: اتفاق های رخ داده در جریان میتینگ پنج شنبه گذشته دولت در استادیوم یکصدهزارنفری آزادی برای برگزارکنندگان آن، کمتر از یک شکست سنگین تبلیغاتی نبود. شعارهای «ناهار، ناهار» همان حاضران کم شمار در استادیوم آزادی

و انتشار عکس هایی از حاشیه های برگزاری این مراسم، دولتی ها را به فکر انداخته تا با برپایی چند مراسم دیگر، این شکست خود را جبران کنند.

در همین راستا تصمیم گرفته شده که برنامه هایی با عنوان نشست با وبلاگ نویسان و حماسه حضور برای جبران ناکامی ها سازماندهی و برگزار شود.

شنیده های خبرنگار ما از همایش وبلاگ نویسان در همین راستا حکایت دارد. بر این اساس دولت قصد دارد دوشنبه آتی دیداری را با 85 وبلاگ نویس برگزار کند که سخنران اصلی آن احمدی نژاد خواهد بود. در این جلسه علی نیکزاد، اسفندیار

رحیم مشایی و غلامحسین الهام نیز حضور خواهند داشت.

برنامه دیگری که دولت در دستور کار خود قرار داده است، نشستی با عنوان حماسه حضور در روز 15 اردیبهشت است که قرار است تحت پوشش زنان و جوان غیر متعهدها برگزار شود.

جالب این که طبق اطلاعات رسیده تاکنون هیچ مهمانان خارجی به این برنامه دعوت نشده است. این درحالی است که گفته می شود شرکت کنندگان در این نشست جوانان و زنان غیرمتعهدها هستند.

شنیده شده که دولت به حمیدرضا حاج بابایی، وزیر آموزش و پرورش ماموریت داده است که سازماندهی این نشست را انجام دهد. بر همین اساس تاکنون 3 هزار دانش آموز از مقاطع تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی برای شرکت در این

نشست سازماندهی شده اند.

نشست حماسه حضور قرار است 15 اردیبهشت ماه در اردگاه شهید باهنر برگزار شود. سخنران اصلی این برنامه محمود احمدی نژاد است، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی نیز پیگیر برگزاری و اجرای برنامه های این نشست هستند.

دولت پنج شنبه هفته گذشته همایشی را تحت عنوان «تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی» به رغم مخالفت های مراجع، نمایندگان مجلس، مقامات انتظامی و ... در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی برگزار کرد. اگرچه قرار بود دولت

100 هزار نفر را از سراسر کشور به این برنامه بیاورد، اما علاوه بر ناکامی در این امر؛ همایش مذکور با بی نظمی و بی برنامه‌گی های بسیاری همراه بود، تا جایی که تقریبا نیمی از جمعیت 40 هزار نفری حاضر در ورزشگاه هنگام سخنرانی رئیس

جمهور، این مراسم را ترک کردند.