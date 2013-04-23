 

در جوابیه ای که با امضای رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر ارسال شده آمده است :

«عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 92/2/1 به عنوان "تلاش برای جبران شکست میتینگ ورزشگاه آزادی /دیدار با وبلاگ نویسان و نشست حماسه حضور در دستور کار دولت" معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ضمن تکذیب خبر مذکور و عدم برگزاری چنین نشستی در اردوگاه شهید باهنر به اطلاع می رساند: هیچگونه هماهنگی در خصوص همایش مذکور با این وزارتخانه صورت نگرفته است و انتظار از آن رسانه محترم درج اخبار صحیح و دقیق است.

ضما از سوی دیگر در ایام بهار و تابستان که فصل اردوها و اوقات فراغت دانش آموزان است برنامه های تربیتی و همایش های دانش آموزی در این اردوها انجام می شود. لذا با درج چنین اخباری نباید سعی شود فضای تعلیم  و تربیت کشور را دچار حاشیه کنیم.

خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و رسانه نسبت به درج تکذیبیه این مرکز در آن رسانه اقدام لازم صورت گیرد.»

کد مطلب 2395913
  1. مجله مهر
  2. اینفومهر
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

آموزش و پرورش: تکذیب می کنیم.«حماسه حضور» کار ما نیست!

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خبر برگزاری همایش «حماسه حضور» با هماهنگی آن وزارتخانه را تکذیب کرد.

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