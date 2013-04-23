جناب رئيس جمهور حالا چه مي فرمائيد؟!

سفرهاي استاني يكي از كارآمدترين برنامه هاي دولت نهم بود كه در ميان خدمات فراوان دوره اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد برجستگي و دستاوردهاي مثال زدني و تحول آفرين داشت. امروزه اما، اگرچه آقاي رئيس جمهور اعلام كرده است كه براي سرعت بخشيدن به پروژه هاي نيمه تمام و در ادامه خدمت رساني به مردم، عازم سفرهاي استاني شده است ولي آنچه در جريان سفرهاي اخير پررنگ تر از افتتاح اين طرح و آن پروژه به چشم مي خورد، هزينه كلان و نجومي از بيت المال براي تبليغ انتخاباتي به نفع نامزد احتمالي حلقه انحرافي و در همان حال، تنش آفريني و حاشيه سازي با حمله به دشمنان فرضي است و باز هم مثل هميشه، بي آن كه براي اثبات ادعاهاي خود هيچ سندي ارائه كند و يا از افراد و جرياناتي كه مدعي است در مسير خدمت رساني ايشان سنگ اندازي مي كنند، كمترين نام و نشان و مشخصاتي بر زبان آورد.

آقاي احمدي نژاد ادعا مي كند؛

«اگر طرح هدفمندي يارانه ها تا مرحله آخر انجام مي شد قرار بود كه هر فرد 250 هزارتومان يارانه نقدي دريافت كند كه متاسفانه با مخالفت رو به رو شد و گفتند با اين كار مردم را تنبل و پول را به بيكاران مي دهيد».

«اگر از جمعيت 75 ميليوني كشور 30 ميليون نفر آماده كار در اقتصاد فعال شوند و براي ساختن كشور كار كنند انقلابي اقتصادي برپا مي شود».

«مي گويند باهات برخورد مي كنيم!... شما عددي نيستيد در برابر ملت كه بخواهيد برخورد كنيد... اگر گوشه اي از پرونده شما را بالا ببريم ديگر جايي در بين ملت نخواهيد داشت»!

«برخي تصور مي كنند وقتي انقلاب ايجاد و جمهوري اسلامي برپا شد ديگر كاري نمانده و همه چيز تمام شده است، در حالي كه ما در ابتداي راه هستيم».

و ادعاهاي ديگري از اين دست كه درباره آن گفتني هايي هست؛

1- اظهارات يكسويه و ادعاي عدالت خواهي جناب احمدي نژاد در حالي است كه اين روزها تورم و گراني افسارگسيخته، امان بسياري از مردم و مخصوصاً اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه را بريده است و ايشان اگر در ادعاي مردم دوستي خود صادق هستند- كه انشاءالله باشند- به عنوان رئيس قوه اجرائيه وظيفه دارند تمامي تلاش خود را براي مقابله با گراني و سامان دادن به شرايط اقتصادي كشور به كار گيرند و به جاي سخنراني هاي طولاني و يكسويه، براي مردم توضيح بدهند كه در اين زمينه چه اقدامي انجام داده اند؟!

آيا هزينه 50 ميليارد توماني از بيت المال و از كيسه مردم مظلوم و مستضعف براي تبليغات انتخاباتي آقاي مشايي در استاديوم آزادي را مي توان نمونه اي از عدالت خواهي آقاي رئيس جمهور تلقي كرد؟! اجبار كارمندان دولت براي حضور در اين مراسم و متوقف كردن وظايفي كه آنان در قبال ملت دارند و... كه جاي خود دارد و فعلاً بماند!

ممكن است آقاي احمدي نژاد ادعا كنند كه مراسم استاديوم آزادي براي تبليغ كانديداتوري آقاي مشايي نبوده و بفرمايند بهترين دليل آن كه ايشان در آن مراسم حضور نداشت! كه در پاسخ بايد گفت؛ آقاي رئيس جمهور! يعني حضرتعالي متوجه حضور مشايي در استاديوم نشده ايد؟! چه كسي در محوطه زير جايگاه به انتظار نشسته بود؟! و هنگامي كه برخلاف انتظارتان از مراسم استقبال نشد ترجيح داده شد كه آقاي مشايي آفتابي نشود؟! حالا بحث برسر اين بود كه با توجه به آنهمه تبليغات، غيبت مشايي چگونه قابل توجيه است؟! و آقاي ملك زاده توضيح داد كه بهتر است ايشان مخفيانه از استاديوم خارج شده و در مزار خانم عسل بديعي حضور يابد و خبر آن نيز منتشر شود تا غيبت وي سؤال برانگيز نباشد! و اين فقط يك نمونه كوچك! از هدر دادن بيت المال است و سؤال اين است كه آقاي رئيس جمهور با آن ادعاي غليظ عدالت خواهي- كه البته در دولت نهم واقعيت داشت- امروزه براي اقشار محروم و مستضعف جامعه كه در تورم و گراني افسارگسيخته دست و پا مي زنند چه پاسخي دارند؟!

2- آقاي احمدي نژاد اين ترجيع بند را تكرار مي كند كه «مي خواستيم با اجراي كامل طرح هدفمندي يارانه ها به هر نفر 250 هزار تومان بدهيم ولي نگذاشتند»! و به اين پرسش ها پاسخ نمي دهند كه قصد داشتيد اين مبلغ - در مجموع كلان- را از كدام منبع پرداخت كنيد؟ چه كساني مانع شدند؟ گفتني است اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها دستاوردهاي مهمي داشت كه صرفه جويي در استفاده از حامل هاي انرژي از جمله آنها بود. ولي مگر قرار نبود درآمد حاصل از هدفمندي به حمايت از توليد اختصاص يابد؟ دولت حضرتعالي در اين زمينه دست به چه اقدام قابل قبولي زد؟! تقريبا هيچ! و مگر شرط لازم و ضروري براي اجراي اين طرح، لزوم چاره جويي و مهار تورم نبود؟ آيا حضرتعالي تورم را مهار فرموديد؟ و يا هر از چندگاه به يك حاشيه سازي روي آورديد؟ قرار بود توزيع يارانه ها در ميان دهك هاي كم درآمد باشد ولي دولت محترم به توزيع ناعادلانه و مساوي در ميان همه دهك ها پرداخت- بنابراين نفرمائيد كه از اقشار ثروتمند گرفتيد و به اقشار مستضعف داديد!- از سوي ديگر، دولت در تأمين منابع يارانه هاي كنوني يعني هر نفر 45 هزار تومان با چالش هاي جدي روبرو بوده و هست تا آنجا كه سخن از كسري 20 هزار ميليارد توماني در ميان است و از سوي ديگر در شرايط كنوني وعده يارانه 250هزار توماني علاوه بر آن كه دور از واقعيت و فقط يك شعار دهن پركن است متضمن آزادسازي انفجارگونه قيمت بنزين و برق و گاز وآب و... نيز هست و اين به مفهوم تورم لجام گسيخته اي است كه يارانه 600هزار توماني هم از عهده آن برنمي آيد و تورمي 200درصدي به دنبال دارد. آيا جناب رئيس جمهور از اين واقعيات و محاسبات كارشناسانه خبر ندارند؟ اگر پاسخ منفي است كه تأسف بار است و اگر پاسخ مثبت باشد، بايد پرسيد چرا صادقانه با افكار عمومي برخورد نمي فرمائيد و با رويكرد انتخاباتي واقعيات را وارونه جلوه مي دهيد؟!

3- فرموده اند اگر جمعيت 30 ميليون نفري آماده به كار در اقتصاد فعال شوند، انقلابي اقتصادي برپا خواهد شد، كه سخن قابل قبولي است ولي سؤال اين است كه مگر اشتغال آفريني وظيفه دولت نيست؟ اگر هست- كه هست- دولت محترم در اين زمينه چه كرده است؟ و يا قرار بود چه بكنيد كه به قول حضرتعالي، عده اي مانع شده اند؟!

به عنوان مثال- و فقط يك نمونه- مگر همين آقاي مشايي ايران دوست! در حالي كه مردم كشورش به اشتغال آفريني نياز مبرم داشتند و جوانان متخصص و جوياي كار از بيكاري رنج مي بردند، در ارديبهشت ماه 87، براي ساخت 1000دستگاه ساختمان سرويس بهداشتي بين راهي با شركت اسپانيايي «گينجرو بونو» وارد مذاكره نشده بود. و باز هم، مگر همين آقا كه عقربه قطب نماي آقاي رئيس جمهور همه جا به سوي ايشان نشانه مي رود، ميلياردها تومان بيت المال را براي ساخت سالن هاي همايش كيش در اختيار چند ضد انقلاب فراري ساكن آمريكا نظير «يحيي فيوضي» و دخترش «پانته آ» قرار نداد و در مقابل اعتراض كيهان اعلام كردند كه آنها از ايرانيان عاشق كشورشان هستند! ولي آقاي فيوضي طي مصاحبه اي در آمريكا گفت «وطن من آمريكاست، نه ايران»! و ده ها نمونه ديگر...

4- آقاي رئيس جمهور مي فرمايند «برخي تصور مي كنند وقتي انقلاب ايجاد و جمهوري اسلامي برپا شد ديگر كاري نمانده است و همه چيز تمام شده است، در حالي كه ما در ابتداي راه هستيم»! ايشان باز هم مانند هميشه توضيح نمي دهند چه كسي چنين ادعايي كرده است؟! ولي براي اطلاع جناب رئيس جمهور لازم به يادآوري است كه اين ادعا نيز از سوي جناب مشايي مطرح شده - كه نوار صوتي و تصويري آن موجود است- ايشان مي فرمايند:

«در سال 1357 انقلاب كرديم تا انقلاب اسلامي را صادر كنيم اما من اينجا عرض مي كنم كه دوران اسلام گرايي به پايان رسيده است(!) معنايش اين نيست كه اسلام گرايي وجود ندارد يا رو به نضج نيست، نه، اسلام هست اما دوره اش به پايان رسيده است. اكنون دوره اسب سواري تمام شده، اما اسب هست و سوارش هم هست»!

خب! جناب رئيس جمهور حالا چه مي فرمائيد؟!

5- آقاي احمدي نژاد طي سخناني در هفتكل مي گويد «به من گفته اند كه اگر زياد حرف بزني پدر تو را درمي آوريم»! و پاسخ مي دهد «اگر گوشه اي از پرونده شما را بالا ببريم ديگر جايي در بين ملت نخواهيد داشت»! كه صرفنظر از ادبيات ناپسند ايشان باز هم بايد پرسيد؛

الف: چه كساني چنين ادعايي كرده اند؟ اگر ادعاي شما واقعي است- و با عرض پوزش- مانند ادعاي شما درباره ليست كذايي 300 نفره مفسدان اقتصادي كه هيچ وقت نشانه اي از آن نداديد، پوچ و بي پايه نيست، چرا نام و نشان آنها را اعلام نمي كنيد؟! ممكن است بفرماييد از آنها مي ترسيد! كه اولا؛ بايد گفت ايران عزيز به رئيس جمهور ترسو نيازي ندارد. و ثانيا؛ شما كه با حرارت مي فرماييد ملت توي دهن آنها خواهد زد، ديگر از چه مي ترسيد؟!

ب: جناب رئيس جمهور! باز هم با عرض پوزش، تجربه 34 ساله انقلاب به ما آموخته است اينگونه ادعاها معمولا از سوي كساني مطرح مي شود كه از افشاي برخي مسائل پشت پرده خود نگران هستند! البته، انشاءالله كه شما از آن دسته افراد نيستيد، اگرچه هويت افشا شده برخي از اطرافيان حضرتعالي و حمايت بي چون و چراي شما از آنها تا حدودي علت نگراني احتمالي شما را قابل فهم مي كند! ولي تقصير خودتان است كه به آنها چسبيده ايد!

ج: راستي اگر ادعاي شما واقعيت دارد، چرا از آن براي «گروكشي» استفاده مي كنيد؟! و مي فرماييد در صورتي كه آنها- يعني همان جريان مورد ادعاي شما- عليه جنابعالي كاري بكنند، شما هم پرده ها را بالا مي زنيد! اگر اسناد شما صحت دارد دليلي ندارد كه آن اسناد را پنهان نگه داريد! ملك شخصي شما كه نيست. متعلق به ملت است و بايد پيگيري شود. ولي خودداري شما از انتشار آن تنها دو علت مي تواند داشته باشد. اول؛ آن كه بلوف زده ايد و اين ادعا نيز چيزي شبيه ليست كذايي مفسدان اقتصادي است! و دوم اين كه از افشاگري متقابل آنها نگران هستيد! آيا دليل ديگري هم مي تواند وجود داشته باشد؟! خودتان بفرمائيد.

6- آقاي احمدي نژاد از فساد اقتصادي يك جريان و از جمله آشفته كردن بازار ارز از سوي آنان سخن گفته اند كه علاوه بر پرسش هاي فوق الذكر درباره چرايي خودداري ايشان از ارائه نام و نشان آنها، اين پرسش نيز مطرح است كه مگر همين جناب مشايي با متهم اول فساد كلان و 3 هزار ميليارد توماني بانكي دستكم دو ملاقات خصوصي در هتل لاله تهران نداشته است؟ چرا موضوع آن ملاقات ها را كه با ذكر سند در دادگاه مطرح شده است فاش نمي كنيد؟ چه كساني با تزريق مبالغ كلان ارز به بازار، باعث آشفتگي بازار ارز شدند و مابه التفاوت آن را به كدام كيسه ريختند و اندوختند؟! و ده ها چراي ديگر از همين دست كه بماند! و... آقاي رئيس جمهور در ماه هاي آخر مسئوليت خود دستاوردهايتان را ضايع نكنيد!