یک تشکل اصولگرای دیگر هم اعلام موجودیت کرد

پایگاه خبری «اصولگرا»،نوشت : این جمعیت بزودی برنامه‌ها و دیدگاه هایش را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و کاندیداهای مورد نظر تشریح می کند.

بنابر این گزارش، این جمعیت در اقدامی فراگیر با بهره گیری و سازماندهی جوانان متدین و ولایتمدار در سراسر ایران اسلامی دفاتر استانی اش را دایر نموده و عضوگیری می نماید.

روابط عمومی جمعیت اصولگرایان جوان با اعلام این خبر طی اطلاعیه ای عنوان کرد: «جمعیت اصولگرایان جوان با هدف بصیرت افزایی و ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در میان آحاد جوانان متدین و معتقد به اصول و مبانی انقلاب اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده و نامزدهای خود را بر اساس اصل مشورت و خرد جمعی معرفی خواهد کرد.

این جمعیت با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم نخبه پروری در زمینه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و منطبق با تعبیر معظم له در خصوص واژه «اصولگرایی» که اصولگرا را فردی فارغ از جریان ها و نحله های رایج سیاسی در کشور دانسته و تأکید می فرمایند هر کس دل در گرو آرمان ها و اصول انقلاب داشته باشد «اصولگرا» نامیده می شود، اقدام به جذب و سازماندهی جوانان فعال در حوزه های گوناگون نموده است.

جمعیت اصولگرایان جوان به عنوان یک جمعیت فراحزبی در صدد است با بهره گیری از ظرفیت های فراوان جوانان اصولگرا و با شاخص قراردادن معیارهای مطرح شده از سوی مقام عظمای ولایت در خصوص کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با استفاده از خرد جمعی و با تأسی از آیه شریفه «و شاورهم فی الامر» با انجام نظرسنجی از میان اعضای خود شخصیت های اصلح برای ریاست جمهوری و شوراها را اعلام نماید.