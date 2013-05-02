مجله مهر: تلاش دوباره برای ثبت یک روز در تقویم. سه سال پس از آن که مدیران وقت سازمان ملی جوانان با نامگذاری سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) خواستار ثبت این روز به عنوان «روز بدون طلاق» شدند، حالا معاون وزیر ورزش و جوانان دوباره این طرح را رسانه ای کرده تا شاید «روز بدون طلاق» در تقویم های ایرانی ثبت شود.

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر که وزارتخانه پیشنهاد داده است تا اول ذی‌الحجه، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) به عنوان «روز بدون طلاق» اعلام شود،گفته: «در صورت تصویب در این روز دفاتر ثبت اسناد هیچ‌گونه طلاقی را ثبت نخواهند کرد.»

سید باقر پیشنمازی به ایسنا گفته : «سال گذشته طی پیشنهادی نامگذاری روز بدون طلاق به وزارت دادگستری ارائه شد و وزیر محترم دادگستری نیز طی نامه ای به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام کردند و از قرار اطلاع به دفاتر ثبت اسناد برای رعایت موضوع ابلاغ شد.»

آن طور که او گفته این طرح هنوز به شکل ملی تصویب نشده است و دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده این معاونت در تلاش است تا در سال 92 با پیگیری این موضوع،اول ذی‌الحجه را «روز بدون طلاق» اعلام کرده و هیچ دفترخانه‌ای در آن روز طلاقی را ثبت نکند.

اما اصل ماجرا مربوط به حدود 3 سال پیش است. وقتی «مهرداد بذرپاش» رئیس وقت سازمان ملی جوانان در آستانه روز اول ذیحجه در سال 1389 پیشنهاد نامگذاری روز ملی ازدواج و روز بدون طلاق را مطرح کرد. بذرپاش گفته بود:«تلاش می‌کنیم با جلب نظر وزارت دادگستری، هفته‌ای را با عنوان «هفته بدون طلاق» به ثبت برسانیم اما فعلاً بر اساس توافقی که حاصل شد، روز اول ذیحجه در دادگاه‌های خانواده، روز بدون طلاق نامگذاری می‌شود.»

مدیران سازمان ملی جوانان در واپسین سالهای حیات این سازمان و قبل از انحلال، تلاش زیادی برای ترویج ازدواج آسان و تبلیغ روز ملی ازدواج کردند. جشنواره هایی با موضوع ازدواج آسان، تجلیل از زوج های جوانی که مهریه 14 سکه ای داشتند و برگزاری جشن های هماهنگ در سطح کشور از جمله این تلاش ها بود.

تلاش هایی که انگار هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده است.

باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره «روز ملی بدون طلاق» در تویم های ایرانی ثبت می شود یا سرنوشتی مشابه سال 89 در انتظار آن است.