رهبر انقلاب کتاب چه کسی را از نمایشگاه خریدند؟

مجله مهر: کتاب پرفروش نمایشگاه امسال، امروز در صدر خبرهای حاشیه ای بازدید رهبرمعظم انقلاب از نمایشگاه کتاب بود.
آن طور که رسانه ها نوشتند، در بازدید امروز صبح رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب و دیدار رودررو با ناشران، ایشان پس از حضور در غرفه انتشارات «سوره مهر» کتاب «ضد» را از این غرفه خریداری کردند. کتابی که به گفته نویسنده اش شامل بيش از 50 غزل عاشقانه و عارفانه و يكي دو شعر آييني است. اما نویسنده این کتاب کیست؟
کتاب «ضد» چهارمین کتاب از مجموعه اشعار«ابوالفضل نظری» متخلص به «فاضل نظری» است. شاعر جوان و 34 ساله زاده شهر خمین که دانش آموخته مقطع دکترای رشته مدیریت تولید است، سابقه ریاست حوزه هنری تهران را هم در کارنامه خود دارد. دبیری سه دوره جشنواره بین المللی فیلم صد ، دبیری علمی جشنواره بینالمللی شعر فجر و عضویت در شورای علمی ادبیات انقلاب فرهنگستان زبان و ادب بعضی از عناوین ادبی و هنری و علمی او است. تا کنون از این شاعر، چهار مجموعه شعر «اقلیت» ، «گریههای امپراطور» ، «آنها» و «ضد» توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده که هر کدام از این مجموعهها به دلیل استقبال فراوان چندین بار تجدید چاپ شدهاند. سه مجموعه اول از مجموعههای شعری او توسط انتشارات سوره مهر در یک بستهبندی مجزا تحت عنوان «سهگانه شعری فاضل نظری» ارائه شدهاست. نظری علاوه بر ریاست حوزه هنری استان تهران، عضو شورای عالی شعر مرکز موسیقی و سرود نیز هست و در دانشگاه نیز تدریس میکند. از او به عنوان شاعر جریان ساز در دهه هشتاد و همچنین پرمخاطب ترین شاعر به انتخاب مردم تجلیل به عمل آمده است.
خود نظری درباره نامگذاری و محتوای کتاب جدیدش این طور توضیح داده است: «در تعابیر اسلامی از آن به عنوان نفس اماره یاد میشود، آن چیزی که تو را امر میکند به مخالفت با خودت و در نمییابی که آن دشمن توست. میخواهم بگویم فرازی از دعای کمیل است که میگوید: «خدایا من از خودم به تو شکایت آوردهام» (پشت کتاب هم خواهد آمد) منظورم این است که از ضدم برای تو شکایت آوردهام. این کتاب را گفته بودم پیشتر منتشر میکنم، اما نهایی نشد، بالاخره چند غزلی از آن را در گزینه غزلی که انتشارات مروارید منتشر کرد چاپ کردم. در «ضد» 50 غزل آمده است چند شعر آئینی چند شعر هم با مضمون عاشقانه و عارفانه در آن هست.»
