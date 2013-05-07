پیدا شدن سه زن  پس از ۱۰ سال در خانه سه برادر

مجله مهر: نیروهای پلیس ایالت اوهایو توانسته‌اند این سه زن را که حدود یک دهه پیش به صورت ناگهانی ناپدید شده بودند در خانه‌ای در شهر کلیولند پیدا کنند. اِماندا بری در سال ۲۰۰۳ در سن ۱۶ سالگی ناپدید شد، جینا دی جیزس یک سال بعد در سن ۱۴ سالگی مفقود شد و خانواده میشل نایت هم از سال ۲۰۰۲ و زمانی که ۲۰ ساله بود از او بی‌خبر بوده‌اند.

سه برادر ۵۰،۵۲ و ۵۴ ساله در رابطه با پرونده ربودن این افراد بازداشت شده‌اند. هنوز جزئیات زیادی از ماجرا مشخص نیست اما مقام‌های محلی شهر کلیولند گفته‌اند که این سه برادر اسپانیایی تبار هستند و یکی از آنها در محل پیدا شدن این سه زن زندگی می‌کرده است. خانواده این سه زن پس از گذشت ۱۰ سال از مفقود شدن آنها اکنون در شوک به سر می‌برند و هنوز باورشان نمی‌شود آنها را سالم پیدا کرده‌اند. پدر و مادر این سه زن دیگر امیدی به دیدن دوباره فرزندانشان نداشتند و برخی از آنها حتی در تلاش برای پذیرفتن مرگ آنها بودند.

عکس‌هایی از ۱۰ سال قبل آماندا بری(سمت چپ) و جینا دی جیزس

ماجرا پیدا شدن این سه زن از آنجا شروع شد که یک از اهالی شهر یک زن بچه در بغل را دید که از خانه ای بیرون دویده و برای درخواست کمک فریاد می‌زده‌ است. این مرد می گوید: صدای جیغ شنیدم و دختری را دیدم که مثل دیوانه ها سعی می کرد از خانه فرار کند. او فریاد می‌زد :کمکم کن فرار کنم. مدت هاست اینجا اسیرم. این مرد به اماندا بری کمک کرد که از این خانه مخوف فرار کند و وقتی به جای امنی رسیدند او از زندانی شدن دو زن دیگر در این خانه خبر داد. پس از فرار اماندا بری او با مرکز فوریت‌های پلیس تماس گرفت و با معرفی خود گفت: من ۱۰ سال است که ربوده شده‌ام.

مردی که با کمکش باعث حضور نیروهای پلیس و نجات این سه زن شد

آخرین باری که خانم بری با خانواده‌اش تماس گرفته بود زمانی بود که به خواهرش زنگ زد تا بگوید از محل کارش به خانه برمی‌گردد اما دیگر خبری از او نشد. جینا دی جیزش هم در سال ۲۰۰۴ در حال رفتن به خانه از مدرسه، ناپدید شده بود. این سه زن اکنون در بیمارستان به سر می‌برند اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که حداقل یکی از آنها در این مدت بچه‌دار شده است.