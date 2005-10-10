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۱۸ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۴۱

در مصلاي تهران :

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم افتتاح شد

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم افتتاح شد

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم بعد از ظهر امروز با حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصلاي امام خميني(ره) افتتاح شد .

اين نمايشگاه از دوشنبه 18 ماه مهر تا پايان ماه مبارك رمضان از ساعت 10صبح تا ساعت 10شب در معرض ديد علاقمندان قرار خواهد گرفت . لازم به ذكر است كه اين نمايشگاه از ساعت 17 تا 18:30 نعطيل خواهد بود .

در اين نمايشگاه 9 هزار عنوان از آثار و فعاليتهاي قرآني در فضايي به مساحت 30هزار متر مربع  به نمايش عموم گذاشته خواهند شد .

در بخش مكتوب سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم  210 ناشر قرآني شركت دارند كه بيش از 10 هزار و 800 عنوان كتاب در زمينه علوم قرآني و مباحث ديني  را عرضه خواهند كرد  .

در بخش بين الملل نمايشگاه قرآن 21 كشور و 25 ميهمان خارجي حضور دارند. لازم به ذكر است كه اين بخش از نمايشگاه روز يكشنبه 24 مهر ماه افتتاح خواهد شد .

اين نمايشگاه تا سال گذشته در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار مي شد اما به دليل گستردگي نمايشگاه ، محل برگزاري آن به مصلاي امام خميني (ره) در تهران منتقل شده است.

 

کد مطلب 239700

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