سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصلاي امام خميني(ره) افتتاح شد .

اين نمايشگاه از دوشنبه 18 ماه مهر تا پايان ماه مبارك رمضان از ساعت 10صبح تا ساعت 10شب در معرض ديد علاقمندان قرار خواهد گرفت . لازم به ذكر است كه اين نمايشگاه از ساعت 17 تا 18:30 نعطيل خواهد بود .

در اين نمايشگاه 9 هزار عنوان از آثار و فعاليتهاي قرآني در فضايي به مساحت 30هزار متر مربع به نمايش عموم گذاشته خواهند شد .

در بخش مكتوب سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم 210 ناشر قرآني شركت دارند كه بيش از 10 هزار و 800 عنوان كتاب در زمينه علوم قرآني و مباحث ديني را عرضه خواهند كرد .

در بخش بين الملل نمايشگاه قرآن 21 كشور و 25 ميهمان خارجي حضور دارند. لازم به ذكر است كه اين بخش از نمايشگاه روز يكشنبه 24 مهر ماه افتتاح خواهد شد .

اين نمايشگاه تا سال گذشته در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار مي شد اما به دليل گستردگي نمايشگاه ، محل برگزاري آن به مصلاي امام خميني (ره) در تهران منتقل شده است.