سه زن ایرانی در میان پیشتازان دنیای تکنولوژی

مجله مهر: ثریا دارابی،پریسا تبریز و رکسانا ورزا سه نفری هستند که با اینکه به سن ۳۰ سال نرسیدهاند توانستهاند کارهای مهمی را انجام دهند.
ثریا دارابی که اکنون ۲۹ ساله است در دنیای اینترنت چهرهای شناخته شده به حساب میآید. آخرین ابتکار او سایتی به نام Zady است که هنوز فعالیتش را شروع نکرده ولی درآمدی ۳/۱ میلیون دلاری از مرکز آموزش ملی آمریکا داشته است. ثریا دارابی پیش از این با راهانداختن سایت Foodspotting مشهور شد و ثروت زیادی به دست آورد. در این سایت کاربران میتوانند، عکسها غذاهای جالب و خوشمزهای را که هر روز میخورند، به اشتراک بگذارند. این سایت شاید برای خیلیها حکم وقتگذرانی را داشته باشد اما برای پایهگذار آن، سودی سه میلیون دلاری داشته است.
پریسا تبریز به عنوان برگ برنده امنیتی گوگل شناخته میشود، مدیر گروه مهندسی امنیت اطلاعات گوگل است و بهبود امنیت محصولات گوگل از جمله مرورگر کروم را بر عهده دارد. یک تیم از هکرها زیر نظر پریسا تبریزی با ۲۹ سال سن برای پیدا کردن مشکلات امنیتی محصولات گوگل کار میکنند.
رکسانا ورزا هم به عنوان یکی از چهرههای جوان و خلاق مایکروسافت شناخته میشود که مسئولیت برخی پروژههای مهم این شرکت را در اروپا بر عهده دارد.
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