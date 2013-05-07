وزیر شعار ایران در بستر بیماری

« پايگاه اطلاع رساني حج» نوشت :،«محمود مرتضايي‌فر» معروف به «وزير شعار ايران» كه سال ها نيز مجري مراسم برائت از مشركان در صحراي عرفات و همچنين، دعاي نوراني كميل در بين الحرمين مدينه منوره بود در بيمارستان ميلاد تهران بستري شد.







بنابراين گزارش، وضعيت جسماني وي از روز جمعه هفته گذشته رو به وخامت گذاشت و امروز پزشكان معالج براي سومين بار وي را تحت عمل جراحي قرار دادند و در حال حاضر ايشان در «آي سي يو» بستري است و شرايط جسماني مناسبي ندارد.



گفتني است، مرتضايي‌فر بنيان‌گذار تكبير بعد از انقلاب بود و الله اكبر‌هاي او در بدو ورود امام خميني (ره) در خاطره‌هاي انقلابيون ماندگار شد. وي بعدها به واسطه حضورش در تريبون نماز جمعه به «وزير شعار» معروف شد. ايشان سالها مراسم برائت ازمشركان را در صحراي عرفات برگزار مي‌كرد.



