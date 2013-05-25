  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۶

امشب برنامه کدام کاندیداها از تلویزیون پخش می شود؟

امشب برنامه کدام کاندیداها از تلویزیون پخش می شود؟

پخش برنامه تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری از امشب آغاز می شود و برنامه تبلیغاتی 3 کاندیدا روی انتن خواهد رفت.

مجله مهر: گوی های شماره دار،عصر دیروز قرعه کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری را مشخص کردند تا پخش برنامه های تبلیغاتی آنها از صدا و سیما از امروز آغاز شود. امشب 3 کاندیدای انتخابات، در شبکه های مختلف سیما برنامه دارند.

براساس برنامه تنظیم شد صداوسیما، جدول پخش برنامه های تبلیغی کاندیداهای ریاست جمهوری این طور تنظیم شده است:

ساعت 20 : شبکه اول سیما - برنامه با دوربین - محسن رضایی

ساعت 22:45  : شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- سعید جلیلی

ساعت 23:30: شبکه جهانی جام جم - پاسخ به پرسشهای ایرانیان خارج از کشور- سید محمد غرضی

 

گفتنی است برنامه های تبلیغی کاندیداها در رادیو، از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2398115

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها