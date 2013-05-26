کنایه سینمایی رسایی به  مشایی

«خبرگزاری فارس« نوشت : یک فعال سیاسی اصولگرا، منظور مشایی از «فرارسیدن دوران رسوایی» را دعوت هوادارانش به دیدن فیلم «رسوایی» که فرجامِ کار افراد ظاهر‌الصلاح و منافق را نشان می‌دهد، تعبیر کرد

حجت‌الاسلام حمید رسایی درباره ادعای اسفندیار رحیم مشایی در جمع اعضای ستادش مبنی بر «فرا رسیدن دوران رسوایی» به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: ظاهراً مقصود آقای مشایی از این که گفته دوران رسوایی فرا رسیده، توجه دادن به فیلم «رسوایی» است که فروش آن به بیش از 5 میلیارد رسیده است.

وی افزود: در واقع آقای مشایی با توجه به رد صلاحیتش اعضای ستاد و هوادارانش را به دیدن فیلمی دعوت کرده که در آن آدمی ظاهر‌الصلاح و دو دوزه باز، برای تخریب روحانیت اقدام به توطئه ‌چینی کرده و حتی علیه وی CD درست می‌کند.

حجت‌الاسلام رسایی البته متذکر شد که این فیلم به خوبی نشان می‌دهد که مردم متدین هرگز یک آدم فریبکار را به روحانیت اصیل که با توده مردم ارتباط دارد، ترجیح نمی‌ دهند و آنکه دوره رسوایی اش فرا رسیده، شخصیت ریاکار و منافق فیلم است که برای تخریب روحانیت تلاش می‌کند.