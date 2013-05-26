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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

فراخوان تهیه جهیزیه برای عروس روستایی

این فراخوان همزمان درروز وفات حضرت زینب سلام الله علیها مربوط به تهیه جهیزی ای برای یک عروس نیازمند است.

مجله مهر: این دختر ۲۶ ساله که ترم آخر کارشناسی را  در دانشگاه  می گذراند  ساکن یکی از روستاهای شهرستان بهشهر است.
متاسفانه به دلیل ضعف اقتصادی شدید خانواده، و کهولت سن پدر و بیماری مادر، و در آمد ماهیانه بسیار ناچیز، تهیه جهیزیه این دختر خانم با مشقات فراوانی روبرو است.
همت کنید بتوانیم ان شآءالله این بار هم روسفید باشیم و آبروداری کنیم. متن فراخوان را از اینجا ببیند
در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز در موارد بعدی صرف خواهد شد. شماره کارت 6280-2314-2597-2709 جهت واریز کمک ها اعلام می شود

کد مطلب 2398127

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