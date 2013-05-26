فراخوان تهیه جهیزیه برای عروس روستایی

مجله مهر: این دختر ۲۶ ساله که ترم آخر کارشناسی را در دانشگاه می گذراند ساکن یکی از روستاهای شهرستان بهشهر است.

متاسفانه به دلیل ضعف اقتصادی شدید خانواده، و کهولت سن پدر و بیماری مادر، و در آمد ماهیانه بسیار ناچیز، تهیه جهیزیه این دختر خانم با مشقات فراوانی روبرو است.

همت کنید بتوانیم ان شآءالله این بار هم روسفید باشیم و آبروداری کنیم. متن فراخوان را از اینجا ببیند

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