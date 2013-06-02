  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

حادثه برای بالگرد حامل احمدی نژاد

حادثه برای بالگرد حامل احمدی نژاد

پایگاه اطلاع رسانی «ریاست جمهوری اسلامی ایران» نوشت: بالگرد حامل دکتر احمدي‌نژاد و جمعي از مسئولان اجرايي همراه وي صبح امروز و در جريان افتتاح پروژه بزرگترين تونل جاده‌اي کشور در ارتفاعات البرز دچار سانحه شد.

در جريان اين حادثه که قبل از افتتاح پروژه و در نزديکي آن رخ داد خوشبختانه به لطف و مدد الهي و دعاي خير مردم هيچ‌گونه آسيبي به رييس‌جمهور و همراهانش نرسيد و خلبان با مهارت کامل توانست بالگرد را به زمين بنشاند.

براساس اين گزارش رييس‌جمهور بعد از اين واقعه ضمن افتتاح بزرگترين تونل جاده‌اي کشور، دستور آغاز عمليات اجرايي سه پروژه جاده‌اي کشور را صادر کرد و به صورت زميني راهي تهران شد.

رييس‌جمهور و همراهانش هم‌اکنون در سلامت کامل به سر مي‌برند و بالگرد سانحه ديده نيز براي انجام عمليات تعمير و بازسازي در محل حادثه زمينگير شده است.
کد مطلب 2398201

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها